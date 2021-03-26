北京打击无证行医专项行动收官

记者日前从北京市卫生健康监督所获悉，该所联合北京市公安局环境食品药品和旅游安全保卫总队于3月2日至19日在全市开展重点地区打击无证行医专项行动。全市共排查34个乡镇，涉及医疗机构、生活美容机构、农贸市场及社区，对无证行医、牙科游医、虚假宣传、超范围执业等违法违规行为进行了调查处理。

据悉，此次专项行动中，北京市共排查农贸市场涉及医疗宣传牌匾店铺15户，检查组当场要求商户予以拆除，并要求商户不得超范围经营，不得虚假宣传。石景山区、门头沟区、大兴区、平谷区共查处取缔无证行医黑诊所、牙科游医6个，没收医疗器械60余千克，针对1家未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的健康管理有限公司罚款18.5万元，没收违法所得3.7万元。顺义区排查出村卫生室一名乡村医生涉嫌未取得抗菌药物处方权开具抗菌药物处方（头孢类），目前正在开展调查。丰台区处理投诉举报两起，均为护士在餐馆等公共场所为办理健康证人员进行采血，目前正在调查处理中。（记者 杨金伟）