近日在京召开的全国卫生应急工作会分析了“十四五”期间卫生应急工作面临的新形势新任务新要求，标定了卫生应急工作新的历史方位，在各地卫生应急队伍中引发了强烈反响。各地表示，将聚焦“突发公共卫生事件预防控制”和“突发事件紧急医学救援”主责主业，为奋力推进卫生健康事业高质量发展增添新动能。

慎终如始做好疫情防控

慎终如始，坚决打好疫情防控阻击战，是2021年各地卫生应急工作的重点。“过去一年多，我们深刻体会到，要做好上海的疫情防控工作，就要把握国际大都市特点，紧紧依靠全市干部群众，依托两级政府、三级管理、四级网络和区域化大党建格局，全面发动基层社区和各方面的主动性，全力筑牢应急指挥体系和联防联控、群防群治的严密防线，这些是疫情防控和卫生应急处置成功的力量源泉。”上海市卫生健康委相关负责人表示，2021年，要坚决克服麻痹思想，始终绷紧卫生应急这根弦，持续压实“四方责任”，加强物资、能力和预案等储备，把行之有效的经验和做法坚持好，把各环节工作做得更细，把常态化疫情防控抓得更实。

常态化疫情防控阶段，各地依据自身情况，突出本地防控特点。广东省卫生健康委相关负责人介绍，广东主要抓住“重点时期、重点人群、重点工作”3个防控重点，抓实抓细重点时期疫情防控工作，对跨境司机、入境人员、高风险行业人员等重点人群压实“四方责任”，确保防控工作无缝衔接，扎实做好多维预警、隔离点规范管理和疫苗接种等重点工作，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

2020年，内蒙古自治区相继发生3起人间鼠疫疫情、51起鼠间疫情，涉及6个盟市、16个旗县。据悉，2021年内蒙古将强化部门协作，充分发挥联防联控机制作用，严格落实鼠疫防控各项制度规范，确保责任到位、工作措施到位、培训演练到位、宣传教育到位、督查指导到位、工作保障到位，严守从“鼠到人、人到人、出蒙进京”三道防线，坚决防止人间鼠疫疫情的发生和发展。

持续推进体系建设

卫生应急工作具备政治属性和业务属性。全国卫生应急工作会提出，“十四五”期间，要继续推进实施卫生应急“一体两翼”发展思路，丰富完善“一案三制”，紧紧围绕“突发公共卫生事件预防控制”和“突发事件紧急医学救援”这两个重要职责使命，加快形成与新阶段新征程和健康中国建设相适应、覆盖卫生应急管理全过程、全方位的卫生应急体系。

针对会议提出的要求，广东省卫生健康委相关负责人表示，将通过“1+1+3”，打造立体化紧急医学救援体系。依托省应急医院建立1个航空紧急医学救援基地，依托湛江市医疗机构建立海（水）上紧急医学救援基地，依托汕头、茂名和韶关在粤东西北建立3个省级紧急医学区域救援中心；打造海陆空立体化、粤东西北全覆盖的紧急医学救援体系。

2021年，新疆维吾尔自治区将建立健全区、地、县三级卫生应急办公室，配备专职人员，落实卫生应急“两规范一指导意见”要求，充分发挥卫生应急工作领导小组和专家委员会的职能作用，使处置突发公共卫生事件的各项措施更加快速、高效、科学、规范，给党委、政府提供更加可行可信的决策依据。同时，每年自治区举办不少于2次，地、县级不少于1次一定规模卫生应急培训和演练。

湖北将推动省市县设立公共卫生应急委员会，强化突发公共卫生事件监测预警、风险防范、防控救治、信息发布、心理干预等职能。建立智慧化预警多点触发机制，提高实时分析、集中研判的能力。统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，建立重大疫情等紧急状态下的科研攻关等方面的指挥、行动、保障体系，提高科学防控水平。

培养复合型卫生应急人才

各类卫生应急队伍是突发事件应对处置的拳头力量，加强卫生应急队伍建设是推进卫生应急工作的有力抓手。据介绍，广东将通过实施“百人计划”，探索建立防治管融合的复合型人才队伍，利用3年时间在全省培养100名卫生应急复合型人才。每年脱产两个月，安排相关人员赴疾控机构、通用航空救援基地、国家化学中毒与核辐射医疗救治基地等地，在卫生应急综合管理、紧急医学救援、疾病预防控制、核辐射和化学中毒等方面进行系统演练和培训。

新疆将建立健全自治区、地、县三级卫生应急专家委员会。健全传染病防治、医疗救援、核辐射、中毒等专业卫生应急队伍，坚持开展常态化卫生应急专家、队伍和骨干的培训工作。

上海市持续推进公共卫生应急管理体系建设，广泛调动二级政府、高校、科研院所等优势力量，加快建立多点触发预警预报机制，推进紧急医学救援基地建设、国家卫生应急队伍和防治管融合的复合型人才队伍建设，开展全流程、全要素卫生应急演练，推进上海市应急管理条例宣传贯彻和执法力度，提高城市治理能力。

北京将培养医防融合、懂管理、具有国际视野的复合型人才，建立一支现代化、多学科、机动化、模块化的卫生应急队伍。（记者 张磊）