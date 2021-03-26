北京：2020年度社保对账单4月1日起可线上查询

北京市社保中心、北京市医保中心3月24日联合发布《关于发布2020年度社保对账单的公告》（以下简称《公告》）。《公告》指出，凡是在2020年内参加了社会保险、且有1个月(含)以上正常缴费记录的人员，4月1日起可线上查询《2020年度北京市社会保险个人缴费信息对账单》。

据介绍，为响应“节能环保，低碳生活”的号召，今年本市继续优先为参保人提供电子版社保对账单。自4月1日起，参保人即可通过北京市社会保险权益查询服务网站（http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/）、全市各社保经办机构内的自助服务终端，查询打印2020年度社保对账单。市社保中心表示，这个时间点较往年相比提前了两个月，且全月可查，随时可查并下载，极大方便了参保人。

北京青年报记者了解到，今年的社保对账单在内容上也更全面，除了包括申报的月缴费工资、各项社会保险月缴费基数和缴费金额，以及养老个人账户金额等信息，今年还特别新增了失业保险、医疗保险的单位缴费部分。此外，对账单还展示了各类人群的缴费比例、基数上下限标准和2020年的社保费减免政策等，帮助参保人更清晰地了解个人缴费情况和相关社保政策。

市社保中心提示，参保人在获得电子版对账单后，请对2020年度个人缴费情况进行核对，是否与本人实际情况相符。

需要核对的项目主要包括：个人参保信息、申报的月缴费工资、各项社会保险月缴费基数及缴费金额等。如参保人对相关内容有异议，经所在单位确认，可在今年10月31日前，由参保人所在单位持对账单到所属社保经（代）办机构及医疗经办机构对相关信息进行核对、修改，或按有关政策规定和要求进行补缴。如果参保人与所在单位对缴费基数发生争议，请参保人及时向行政部门或到社保（医保）经办机构投诉、举报。

对于需要纸质对账单的参保人员，市社保中心相关负责人表示，为满足个性化需求，本市仍保留邮寄纸质对账单和电子邮件获取对账单的方式。如参保人需邮寄纸质对账单或希望以电子邮件方式获取对账单，可于4月4日至15日，由单位或个人登录北京市社会保险网上服务平台（http://rsj.beijing.gov.cn/csibiz/）修改获取方式；也可向社保经办机构申报，把获取对账单方式更改为邮寄或电子邮件，并填写邮寄地址和邮编或有效电子邮件地址。

据悉，将获取对账单方式选为电子邮件的参保人，5月1日后可通过登记邮箱收到2020年度社保对账单；将获取对账单方式选为邮寄的参保人，5月底前也将陆续收到纸质对账单。（记者 解丽）