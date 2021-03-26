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道路客运车辆取消90%客座率的比例限制

清明节假期收费公路免收小型客车通行费

刘洋

2021年03月26日08:36 来源：北京青年报

　　清明节假期即将来临。昨天交通运输部举行发布会，相关负责人介绍，在做好常态化疫情防控基础上，今年清明节假期，全国收费公路将继续免收小型客车通行费。

　　近期，全国各地出行已经不需提供核酸证明和隔离措施。在发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑称，我国将分区分级做好常态化的疫情防控。消毒次数方面，低风险地区道路客运场站由春运期间的每日2次恢复至每日1次，客运车辆由每趟次1次恢复至每日1次；城市公交、出租车、轨道交通的消毒次数由每日2次恢复至每日1次。在客座率方面，道路客运车辆取消了90%客座率的比例限制。

　　收费公路方面，清明节假期，全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段为4月3日零时至5日24时。普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离收费站收费车道的时间为准。免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车。（记者 刘洋）

(责编：董童、杨迪)





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