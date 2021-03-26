北京大兴打完两针新冠疫苗人员可得优惠券
截至24日中午，大兴区已完成114.5万针剂新冠疫苗接种，18周岁以上人群一针覆盖率达到73.2%。
即日起，大兴区陆续为完成两针新冠疫苗接种人员提供购物优惠，优惠消费总金额超2亿元。
到哪儿领
符合条件的市民，任选大兴永辉、大兴物美、大兴首航、大兴家家吉利、大兴福源连锁超市，均能享受到优惠购物体验，市民可凭健康宝到超市服务台领取礼券。
具体细则
大兴永辉5家门店推出150元礼券包，包括5张30元优惠券，满100元可用一张；大兴物美14家门店推出30元礼券，满99元可用一张；大兴首航4家店、家家吉利3家店推出20元礼券两张，单次满99元可用一张；大兴福源2家店推出8元和20元抵用券。
提示
市民可关注大兴永辉、物美、家家吉利、首航等商超APP或咨询客服电话了解详情。
大兴区商务局将实时根据疫苗接种完成统计情况，短信群发疫苗接种完成人员，提示群众就近享受超市优惠活动或进行购物优惠券的领取。（记者陈强）
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