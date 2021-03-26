高血压患者为啥会脚肿（名医讲堂）

蔡先生今年56岁，因头晕胸闷到医院检查，最终确诊为高血压，后遵医嘱吃降压药，饮食上也多有注意。最近一段时间，他晚上睡觉前发现脚肿，用手压会有坑，开始以为是白天走路多导致，于是减少走路，以居家休息为主，结果依然有脚肿的情况。

医生检查后发现，蔡先生的肾脏非常健康，其他器官也没有任何异常。后经仔细询问，才找到了真相。原来，他服用的是地平类降压药（硝苯地平），虽然血压控制得非常好，但其副作用就是脚肿。

地平类降压药在临床中应用非常广泛，非常适合老年高血压患者，降压的同时还能起到抗动脉粥样硬化的作用。地平类降压药物是一个“大家族”，其成员非常多，如硝苯地平、苯磺酸左旋氨氯地平、非洛地平等。

地平类降压药本质上为钙通道阻滞剂，即通过阻止钙离子进入血管平滑肌细胞，使血管得到扩张，达到降低血压的效果。多年的临床研究和用药评价显示，地平类降压药没有绝对禁忌证，安全性是比较高的。但是，无论一种药物多么有效，难免都有或多或少的副作用，地平类降压药常见的副作用就是脚肿。脚肿并非药物破坏了组织或攻击了其他器官，而是其药理作用所固有的。地平类降压药对小动脉扩张效果非常好，但是对小静脉和毛细血管的扩张作用很有限，因而可能导致体液淤积。而人在白天站立活动，受重力影响体液容易在下肢淤积，到了晚上人躺下后下肢回流压力减小，水肿就会慢慢消退，所以就出现了“晚上脚肿，早晨复原”的情形。

脚肿会不会引起不良后果呢？通常是不会的，因为地平类降压药引起的水肿多发生在用药初期，往往能够自行消失。如果脚肿的程度不重，就不需要理会，可以继续服药。如果肿胀明显，影响了日常生活，可以考虑换成其他种类降压药或联合用药。

高血压患者出现脚肿，可以吃利尿剂吗？一般来说，心衰、肾衰导致的水肿源于体内血容量增多，利尿剂可以帮助减少血容量，达到消肿的目的。而地平类降压药并不会引起血容量增加，所以不建议服用利尿剂。当然，除了脚肿的因素，老年高血压及肥胖高血压患者等也可以考虑加用利尿剂降压。服用地平类降压药的患者，白天要注意避免长时间站立，卧床休息时尽量把双腿垫高，促进下肢的静脉体液回流，以缓解水肿。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 19 版）