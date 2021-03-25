读懂“补偿式返乡”的意味

随着天气转暖、政策放宽，“就地过年”积压的探亲、出游需求，有望在即将到来的清明和“五一”假期得到释放。数据显示，近一周清明节机票预订量较上周增长超150%，预订总量超过2019年同期，机票价格也迎来反弹，预计今年清明出游人次或达1亿。

“补偿式返乡”成为网络热词，我们不得不感叹中国抗疫的伟大成就。横向对比，世界许多国家疫情数据出现反弹，不少地区和城市正在重启封锁，但此时的中国，疫情防控形势正越来越明朗。国家卫健委明确表示，国内低风险地区持“绿码”可有序出行；在文旅部的通知里，各地服务场所接待消费者人数比例已经不再作统一限制，旅游景区限制游客数量的规定也已经取消……种种迹象表明，我们离自由呼吸的日子越来越近了。

伟大成就的背后，离不开中国人民万众一心、众志成城的团结伟力。犹记得2020年初疫情袭来，人们自觉做到闭门不出、不聚集不扎堆、出门必戴口罩，用1个多月时间就初步遏制疫情蔓延势头。2021年春节到来之际，疫情防控形势错综复杂，全国各地发起“就地过年”倡议书，人们再次放下对故乡的执念，度过一个平安祥和的春节。此间，不少人顾全大局，作出了忍耐和牺牲，“补偿式返乡”正是对他们最好的补偿。

从个人的角度讲，归心似箭的情感不难理解。一年多了，许多人长时间没有回到家乡，家里嗷嗷待哺的孩子或许已经懂事了，年事已高的父母都在盼着游子归来。在这个春光明媚的时刻，许多人选择给自己放一个假，要么返乡祭祖与家人团圆，要么出门游玩与朋友放飞于山水之间，不仅能缓解思乡之情，还能宣泄工作和生活的压力。甚至，我们还可以在“劫后重逢”的体验中，对人生有完全不同的感悟。

应对这次“补偿式返乡”，国家卫健委明确要求“在测温正常且做好个人防护的前提下可有序出行”，仍然提醒我们形势严峻、安全为要。允许有序出行，不是鼓励随意出行，只有坚持底线思维、增强忧患意识，才能保护好自己和他人的安全，不给病毒任何可乘之机。此外，卫健委提到了“各地不得擅自加码”，也是对公众担忧的一种积极回应。各地既要严格落实防疫政策，也要注意方式方法，制定应对预案，确保“返乡潮”安全无忧。

自从疫情发生以来，无数人都在期待“补偿式返乡”。如今这一天终于到来，不仅彰显了中国抗疫的显著成效，也释放出公众之前被压抑许久的情感。但仍要提醒，人在旅途不能放松警惕，才能保持疫情持续向好的状态，才能拥有越来越多“返乡”的机会。（扶青）