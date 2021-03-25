国民全人群接种来了！

疫情反弹、病毒变异，百年未遇的新冠肺炎疫情仍在全球大流行。

来自国务院联防联控机制的最新消息显示，中国新冠病毒疫苗海内外接种过亿，疫苗安全有效，接下来将加快推进国民全人群免费接种。

从高风险、重点人群，到普通人群，这将是史上最大规模的疫苗接种。

全力以赴增加产量；集中力量推进医卫、交通、教育等重点行业人群接种；稳步有序推进60岁以上人群接种；把握好疫苗接种的禁忌和注意事项；加强疑似异常反应监测……

一系列重要举措，旨在让疫苗最大程度惠及群众，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康！

接种疫苗急不急？

要避免“免疫洼地”

截至2021年3月22日24时，我国累计接种新冠病毒疫苗8046.3万剂次，接种人数稳步增长。

“要高度重视新冠病毒疫苗接种工作，持续加大接种力度。”国务院联防联控机制疫苗接种工作协调组负责人、国家卫生健康委主任马晓伟说。

相比部分国家，我国疫情得到有效控制，部分公众认为接种疫苗的紧迫性不强，疫苗接种率偏低。一旦全球开放流动，没有接种疫苗的人群将会面临风险。

专家介绍，新冠肺炎疫情仍在全球流行，随时可能因传染源引入而导致疫情在国内流行，所以必须通过接种新冠病毒疫苗，早日让我国更多人群获得免疫力、保护力。

哪些人群重点接种？

医卫、教育等重点行业人群

加快推进疫苗接种，将在整体推进基础上突出重点。

记者从国务院联防联控机制获悉，我国将集中力量推进医卫、交通、教育等重点行业人群接种，多措并举推进大型商超、大型企业、大型商务楼宇等重点单位人员接种。

突出重点地区，要优先保障疫情发生风险高的大中型城市、口岸城市、边境地区，保障人群聚集的省会城市。突出重点人群，要优先接种边境县（市、区）、重点口岸地区人群，优先安排劳动密集型行业、高校学生和学校教职工等人群。

60岁以上人群怎么办？

稳步有序推进接种

在充分评估健康状况和被感染风险的前提下，部分地区已经开始为60岁以上身体条件较好的老年人接种新冠病毒疫苗。

记者从国务院联防联控机制获悉，在临床试验取得足够安全性、有效性数据以后，下一步将扩大规模、稳步有序开展60岁以上人群的疫苗接种，将制定高血压、糖尿病等慢性疾病患者接种指引。

慢性病、过敏能否打疫苗？

禁忌症判定更细致

哪些慢性病患者不能打疫苗？过敏多严重，会影响疫苗接种？针对公众的多重疑虑，专家也给予了明确答复。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华说，目前上市的4款疫苗在说明书中对于接种禁忌有明确界定。公众在接种疫苗时需如实向医生告知身体健康状况及既往病史、过敏史等信息，包括慢性病患病史，以便医生进行综合评价，判断是否适合接种疫苗。

“随着研究数据不断积累，暂时的禁忌会发生改变。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，对疫苗或疫苗成分过敏的人不能接种，因食物、花粉或其他药物如青霉素过敏，仍可以接种疫苗。此外，要求受种者在接种后在现场留观30分钟，目的之一就是防止出现急性过敏导致的其他伤害。

接种能力咋提高？

设置足够接种点

要加快推进国民全人群免费接种，尽快设置足够的接种点，配足配好人员成为关键。

马晓伟表示，未来要充分挖掘现有接种点潜力，同时在有条件的二级医院增设接种点，并且在人口集中区域或集体单位设置临时接种点、移动接种点，推动疫苗接种工作进学校、进工厂、进工地、进社区。

此外，精准安排配送计划，保障冷链运输条件，加强省域内疫苗调配，充分考虑两剂次灭活疫苗弹性时间间隔，预判疫苗供应情况。

以北京为例，北京市区两级存储能力达到1000万剂，日配送能力达到100万剂，建立以大中型临时接种点为主、固定接种点和上门服务为补充的服务体系，全市日接种能力达30万剂次以上。

安全底线如何守？

接种点做到“四有”

根据国务院联防联控机制的要求，我国推进接种要做到“四有”——有驻点急诊急救人员，有急救设备药品，有120急救车现场值守，有二级以上综合医院救治绿色通道。

“要以对人民生命健康高度负责的精神，保障接种安全，提高接种服务的可及性、便利性。”马晓伟强调，要继续实行前期行之有效的做法，加强疑似异常反应监测，加强接种后人员跟踪随访，做好信息报告和管理。对迟发严重疑似异常反应高度关注，畅通转诊渠道，全力组织救治。

王华庆提示，妊娠期和哺乳期的妇女不宜接种新冠病毒疫苗。在接种后如果发现怀孕，不建议采取终止妊娠等医学措施，但要做好孕期随访和定期检查。

疫苗产量能否跟上？

日产量已达500万剂

我国在新冠病毒疫苗研发和生产中取得重要进展，目前疫苗日产量从2月1日的150万剂，已提升至目前的500万剂左右，累计供应国内超过1亿剂。

截至3月20日，国药中生北京公司、国药中生武汉公司、北京科兴中维公司、天津康希诺公司4家企业疫苗获批附条件上市，安徽智飞龙科马公司疫苗获准紧急使用，我国成为全球新冠病毒疫苗上市最多的国家。

工业和信息化部部长肖亚庆表示，疫苗质量安全始终是第一位，要摆在生产供应工作的首要位置。要严格落实质量管理体系，确保大规模放量下疫苗质量的安全稳定。

据了解，上述企业目前都在满负荷组织生产，其他技术路线的疫苗随着研发进展也会陆续上市。工业和信息化部会同相关部门和地方，向有关企业派出了服务保障小组，推动制定增产扩能的方案。

权威人士指出，通过提高人群接种率，将有效降低新冠病毒传播风险，保障人民生命安全和身体健康，为巩固经济恢复性增长基础、促进国内国际双循环提供有力保障。（陈芳 董瑞丰 彭韵佳 陈席元）