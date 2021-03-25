甘肃医疗管理“四向发力”

3月23日，甘肃省卫生健康委召开2021年全省医疗管理工作电视电话会议。甘肃省卫生健康委主任郭玉芬指出，2021年全省医疗管理工作首要任务仍然是扎实做好常态化疫情防控，全省卫生健康系统要从4个方面扎实抓好2021年医疗管理重点工作的任务落实。

郭玉芬说，要持续做好常态化疫情防控，提升重大疫情救治能力。一方面要做到全省各级各类医疗机构所有人员疫苗接种，另一方面要做好疫苗接种医疗保障工作，实现“五有”，即有培训、有救治设备、有药品保障、有救护车、有畅通的绿色通道。

要优化医疗体系建设，提升省市县医疗机构救治能力。一是做优省市，做好国家区域医疗中心申报创建工作，实现省级医院和每个市州至少有1家医院5大急危重症救治中心建设全覆盖。二是做强县区，提升县域医疗综合服务能力，推动90%以上的县医院达到基本标准、35%以上县医院达到推荐标准，实现“250+N”种常见病、多发病患者、30种大病80%的患者在县域内诊治的目标。

要优化医疗服务链条，提高群众就医满意度。确保公立医院绩效考核、促进合理用药合理检查、优化医院服务窗口和信息化建设、狠抓分级诊疗和医联体建设等各方面工作落地见效。

要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入开展三级医院对口帮扶脱贫地区县级医院工作，深入开展东西部扶贫协作工作。（记者王耀 林丽）