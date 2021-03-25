上海卫生健康系统积极接种疫苗 4月底前完成“应种尽种”

为进一步推进常态化疫情防控工作，根据国务院联防联控机制和上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组统一部署和工作安排，上海市正有序推进卫生健康系统疫苗接种，并将于4月底前完成“应种尽种”。目前，部分医院接种率已达80%。

24日，记者在上海交通大学医学院附属仁济医院和复旦大学附属肿瘤医院采访发现，两家医院正积极开展对院内医护人员及第三方工作人员的疫苗接种，整体接种工作运行平稳有序。目前，未发现有严重不良反应。

3月24日，医务人员在上海仁济医院东院区新冠疫苗接种室做准备工作。新华社记者 方喆 摄

上午10点半，上海交大医学院附属仁济医院东院6号楼内，院内医护人员、医学生、第三方工作人员已开始排队注射新冠疫苗。

在接种室，护士张璐正在叮嘱刚刚接种完疫苗的工作人员应注意的事项：“对面有一个观察室，要留观30分钟，没有异常才能离开。回去要多饮水，避免吃辛辣刺激的食物，不要饮酒……”张璐表示，从早上8点到临近中午，她已经完成50剂疫苗接种工作。

前来接种疫苗的张先生是仁济医院血管外科的进修医生，他表示，作为医护人员，平时和病人打交道比较多，为了降低感染风险所以来接种疫苗。记者采访时，张先生已留观30分钟。“接种疫苗既是对自己也是对他人负责。身边的一些接种过的同事反映，少数人接种后有一些轻微反应，不需要太担心，避免剧烈活动，多休息就好了。”

3月24日，院内医务人员在上海仁济医院东院区进行新冠疫苗接种。 新华社记者 方喆 摄

上海交通大学医学院附属仁济医院副院长张继东表示，从2020年12月23日开始在三个院区同时开展疫苗接种，目前，已完成过半人数接种，其余人员将在4月底前完成接种。

复旦大学附属肿瘤医院副院长吴炅介绍，作为重症病人较多的特殊专科医院，医务人员、第三方工作人员等接种疫苗，对医院病人等也能起到良好保护作用。

据悉，肿瘤医院自2020年12月24日启动新冠疫苗接种，已接种人数过半。

吴炅表示，肿瘤医院已做好后续接种计划。24日，医院人力资源部门已经着手收集第三批接种人数，并于4月9日前启动第三批第一剂次接种。“根据23日上海市的最新部署，第三批接种人群范围有所扩大，60岁至75岁也可参与接种，医院将进行动态调整，确保后续接种工作落实到位。”

目前，上海市各级各类医疗机构已加强对所有内部工作人员，包括医务人员、管理人员、后勤人员、第三方人员等的底数排摸。同时，有关方面统筹资源，强化疫苗接种安全保障，组建市、区两级专家组，指定专家314名，并指定40家区级医院和12家市级医院对口接种点，建立急救绿色通道，形成高效畅通的三级救治网络，保证接种工作整体平稳、高效、安全、有序。(记者 袁全 吴霞)