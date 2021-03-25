电子烟监管参照卷烟释放的信号

3月22日，由工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》发布，并向社会公开征求意见。实施条例附则拟增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

烟草专卖法实施条例是规范烟草生产经营、维护烟草市场秩序的基本法规，是有关部门许可、监督、执法的重要依据。此次两部门拟修改该条例，并参照卷烟规则将电子烟等新型烟草制品全面纳入监管范畴，释放出依法强化电子烟监管的强烈信号，有助于明确监管属性、理顺监管关系、织密监管法网，提升监管效能和控烟效果。

电子烟也是烟，因为大部分电子烟的核心成分是经提纯的烟碱，即尼古丁。因而吸食电子烟同样会损害心肺功能，青少年吸食还会对正在发育中的大脑产生长期影响。有研究显示，从未吸烟的青少年如果使用电子烟，未来去吸传统卷烟的可能性会增加一倍。同时，目前国内电子烟市场较为混乱，一些电子烟的质量参差不齐，存在添加不安全成分、烟油泄漏、劣质电池等质量隐患。

此前公众对电子烟的危害认知一度产生过分歧，这与电子烟相关产业链上各利益方的误导宣传有很大关系，比如宣称电子烟不是烟，是卷烟的健康环保替代产品，不仅无害、反而有益，有助于戒烟，等等。受这种误导的影响，不少人尤其是青少年，放松了对电子烟危害性的警惕，甚至把吸电子烟当成了一种时尚。对电子烟好奇、感兴趣，进而吸食、使用的未成年人曾在前些年持续增长。

电子烟等新型烟草制品与传统卷烟在核心成分、产品功能、消费方式等方面具有同质性，参照卷烟对电子烟进行监管，不仅符合监管规律和要求，而且回应了公众关切。

实际上，去年修订的未成年人保护法已明确，电子烟包含在烟的范畴之内，此番有关烟草专项监管规定拟作出的修改，实际上有助于法律体系内的协调统一。这一调整也明确界定了电子烟的法律属性、监管属性，有助于统一社会共识，引导公众认清电子烟的危害性，营造管控电子烟的良性氛围。近年来，不少国家和地区也在逐渐收紧对电子烟的监管，因此参照有关卷烟规定监管电子烟符合国际监管趋势和控烟趋势。

此前，相关部门也曾数次出台相关规定，要求禁止向未成年人直接推广和销售电子烟。社会各界保护未成年人免受电子烟侵害的意识普遍增强，但因相关文件效力层级不高、约束力有限，导致监管部门在执行过程中常常遇到依据不强、不充分的问题，进而影响执法效果。此番修改烟草专卖法实施条例，明确电子烟的“卷烟”地位和属性，一定程度上有助于化解这种执法尴尬，提高相关规定的权威性、强制性和约束力。

应该意识到，禁烟控烟、保护未成年人，还牵涉多方面、多环节的协调配合，比如，公共场所室内禁止吸烟的执行力度、烟草广告的管控成效、烟草销售的规范化程度，等等。

因此，有关方面在完成上述修改后，有必要参照卷烟监管规定和要求，全面梳理上述问题，整合监管依据和标准，厘清相关底线和范围，规制相关行为，提升禁烟控烟的广度和深度，更好地维护公众利益，把好事办得更好。