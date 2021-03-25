中东部地区有大范围降雨过程 新疆内蒙古等地有沙尘天气

据中央气象台网站消息，25-27日，中东部大部地区将先后出现小到中雨，沿江江南地区局部有大雨，青藏高原东部局部地区有中到大雪。预计未来三天我国北方地区多沙尘天气，其中，25日08时至26日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、青海北部和东部、甘肃中北部、宁夏、陕西西北部等地有扬沙或浮尘天气。内蒙古西北部、甘肃中部等地局地有沙尘暴。

中东部地区有大范围降雨过程

25-27日，中东部大部地区将先后出现小到中雨，沿江江南地区局部有大雨，青藏高原东部局部地区有中到大雪。

新疆内蒙古甘肃青海等地有沙尘天气

预计未来三天我国北方地区多沙尘天气，其中，25日08时至26日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、青海北部和东部、甘肃中北部、宁夏、陕西西北部等地有扬沙或浮尘天气。内蒙古西北部、甘肃中部等地局地有沙尘暴。

未来三天具体预报

3月25日08时至26日08时，新疆北疆、西藏东部、西北地区中部、内蒙古东北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪(5～6毫米)。内蒙古中部、东北地区中北部、西藏东南部、西北地区东部、华北西部、黄淮西部、江汉大部、江南西北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。内蒙古西北部、浙江北部等地部分地区有4～6级风。

3月26日08时至27日08时，新疆北疆东部和沿天山地区、西藏南部和东部、内蒙古东北部、黑龙江西北部、西北地区中南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪(5～6毫米)。内蒙古东部、东北地区中部和北部、西北地区东南部、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。内蒙古西北部部分地区有4～5级风。

3月27日08时至28日08时，新疆沿天山地区、内蒙古东北部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪(5～6毫米)。新疆伊犁河谷、东北地区东部、华北东北部、江汉东部、江南大部、西南地区东南部、华南西部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。内蒙古西部和中部等地部分地区有4～6级风。