全国基本实现健康码“一码通行”

在国家卫健委23日召开的新闻发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安介绍，全国目前基本实现健康码“一码通行”，今后核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区等信息也有望自动整合到健康码里。

在新冠肺炎疫情防控过程中，健康码的运用对人员流动、复工复产、复学复市，发挥了非常重要的作用。毛群安介绍，国家卫健委通过基础数据的互认共享，会同国务院办公厅电子政务办公室等部门，制定了健康码管理与服务的制度，明确了赋码和转码规则，清理、规范现有的各类疫情防控码，原则上一个省（区、市）只保留一个统筹建设的健康码，全国目前基本实现了健康码的“一码通行”。

为了便利个人申领和使用健康码，国家卫健委明确提出：个人凭全国一体化政务服务平台防疫健康码显示的“无异常”信息或各地健康码“绿码”，即可在交通卡口、居住小区、车站、机场、港口、客运站、轮渡和开放运营的码头、医院、公园等地通行，无须申领和出示到访地的健康码。

同时，完善老年人、未成年人等特殊人群使用健康码。各地健康码要完善健康码亲友代办、一人绑定多人等功能，支持用同行家人、朋友的智能手机来代领健康码，方便不太习惯使用智能手机的群体出行。同时，允许纸质的健康码“绿码”或“无异常”通行。

此外，经本人授权，可以通过查询身份证件等方式授权工作人员代查健康码，方便不使用智能手机的群体出行。有条件的地区和场所，要为不使用智能手机的老年人等群体设立“无健康码通道”。要加强健康码数据安全管理，坚决防止数据泄露。

毛群安说，国家卫健委将进一步推广完善健康码的管理，确保健康码管理全国政策一致，标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里，无须本人填报。（记者杨绪军）