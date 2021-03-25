北京：172处赏春花好去处

眼下，京城进入春花观赏季。记者从市园林绿化局获悉，今年，全市共推出172处面积在1000平方米以上的赏花片区，各区均有分布，总观赏面积超过450万平方米，市民可就近选择踏青赏花的好去处。

家门口月月有花信

家门口就有“推门见花”的好去处。东城区明城墙遗址公园以梅花闻名，3月中旬已经开放。柳荫公园的山桃、迎春也开得正好，柳文化节将于4月初迎接市民。西城区的广阳谷城市森林公园中，3.4万平方米的碧桃、丁香、紫花地丁等乡土春花将从4月开始绽放。广宁公园虽面积不大，但丁香、石榴、海棠等时令花卉让市民出门就近感受春天的魅力。朝阳区四得公园、北小河公园、将府公园和东坝郊野公园等一道绿隔城市公园为城东的市民带来一片春花的海洋，而奥林匹克森林公园的春花从3月将一直持续到5月，成为市民赏花健身的好去处。

市属公园依然是赏花胜地。春花品种最为丰富的当属北京植物园。园中30多种梅花已经次第开放，郁金香、丁香和多达80余种的海棠花也将从4月陆续开放，游客还可以欣赏到“品虹”和“品霞”两个具有自主知识产权的桃花品种。景山公园中，559种2万多株牡丹将在4月中下旬盛开。

新兴赏花地可错峰游

一些新兴赏花胜地迅速蹿红。通州城市绿心公园将充分利用二十四节气林窗，按照不同节气打造最佳春花观赏期。大运河森林公园中，河道两侧2万多株山桃和碧桃争相绽放。

京郊气温相对较低，春花开放略晚，客流和交通情况也更为宽松，游览环境更加舒适。顺义减河公园的第十四届郁金香花展将于4月中旬如约举行，届时4.7万株郁金香沿河盛开，形成壮观景观带。大兴的游客可以到旺兴湖郊野公园欣赏20万平方米的杏花海。昌平东小口森林公园中的鸢尾将在4至5月绽放蓝紫色的花瓣。延庆世园公园中，花期较市内延后1个月，10万亩山桃、山杏、丁香等春花将从4月上旬陆续开放，方便市民错峰赏花。

市民可关注首都园林绿化官方微博、微信“首都园林绿化”了解这172处赏花片区的详细花讯。（记者 朱松梅 通讯员 马蕴）