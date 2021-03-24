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北京疫情处置指挥扁平化管理

2021年03月24日09:08 来源：健康报

　　近日，2021年北京市公共卫生工作会议召开。这是北京市卫生健康系统首届公共卫生专项工作会，安排部署了2021年重点任务，包括：强化疫情监测，新建48个社区卫生服务中心发热筛查哨点；强化疫苗接种和重大活动保障，为筹办北京冬奥会、冬残奥会积极开展应急演练等。

　　会议充分肯定了北京市公共卫生工作成绩，特别是全市组建3600人的流行病学调查队伍，实现了病例24小时内流调及时率达100%，2.2万名密切接触者全部落实管控措施无遗漏；全市有9600余人的疫苗接种队伍，安全有序实施了1000多万人次的新冠疫苗接种。构建了覆盖655家传染病专科医院、二级以上医疗机构发热和肠道门诊、社区卫生服务中心发热筛查哨点的传染病动态监测系统，以及覆盖8941家基层医疗机构的八大症状监测登记系统等。

　　今年，北京市公卫系统将强化疫情处置，各区将实行疫情处置指挥扁平化管理模式，组建200人市级流调“尖刀班”，确保4小时内形成核心流调信息，24小时内完成病例、疑似病例和无症状感染者初步流调，及时控制传染源，切断传播链条；全市疾控、妇幼机构将全面推进标准化建设，实施公共卫生机构“一类保障、二类管理”的薪酬保障机制；不断开发与研究传染病预警、病原快速识别等新发突发传染病防控技术，为市民提供更加精准和高效的防控保障。（记者崔芳 特约记者姚铁男 姚秀军）

(责编：董童、杨迪)



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