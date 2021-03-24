内蒙古完善院前急救体系

近日，内蒙古自治区卫生健康委等部门联合印发通知，提出进一步加强该自治区院前医疗急救体系标准化、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力。

通知明确，加大政府对院前医疗急救事业的投入，完善院前医疗急救资源配置。在信息化建设、人才队伍建设、设施设备配套、车辆装备标识等方面提出有针对、可操作的措施举措，补齐短板，提升能力。提高院前医疗急救质量与效率，促进院前医疗急救事业健康可持续发展；明确各级院前医疗急救机构功能定位，建立长效运行与协作机制，促进城乡院前医疗急救体系一体化发展和区域平衡，全面提升院前医疗急救机构的服务能力和技术水平。

通知要求，合理布局院前医疗急救网络，城市地区服务半径不超过5公里，农村牧区地区服务半径10公里～20公里。各盟市按照每3万人口配置1辆救护车。全区“120”急救电话开通率达到100%。“120”呼救电话10秒内接听比例达到95%，3分钟出车率达到95%。院前急救病历书写率达到100%。危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率达到98%。（记者 柴羽佳）