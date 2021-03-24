“互联网+”解开“急难愁烦盼”

2020年年底，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局联合发出《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》，在推动“一体化”共享服务、“一码通”融合服务、“一站式”结算服务、“一网办”政务服务、“一盘棋”抗疫服务等方面，聚焦人民群众看病就医的“急难愁烦盼”问题，开出一大波减负清单。当前，这些清单的落实情况如何？3月23日，在国家卫生健康委召开的例行新闻发布会上，有关各方带来了答案。

解“急”——建成1100家互联网医院方便看病

据国家卫生健康委不完全统计，全国7700余家二级以上医院目前建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，建成的互联网医院已超过了1100家。“互联网+医疗健康”在很多医疗机构逐步从“可选项”变成了“必选项”，从“锦上添花”变成了“雪中送炭”，成为医疗服务的重要组成部分。

“公众在看病就医过程中也得到了更好、更便捷的体验。”国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安介绍，国家卫生健康委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施、互联网诊疗和互联网医院管理办法、远程医疗服务管理办法、智慧医院建设等相关文件，还协调联动有关部门相继推出了10多项配套政策。同时，30个省份建立了互联网医疗服务监管平台，提升线上的监管能力。

网上看病方便了，还要能够报销。国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，全国各省（区、市）目前都已出台了“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，“互联网+”医疗服务项目的类别主要涉及互联网的复诊、远程会诊、远程监测等。北京、上海、江苏等地的部分医疗机构已实现医保患者在家问诊、线上支付、药品配送到家等服务，天津、黑龙江等地及时将符合条件的互联网医疗机构纳入协议管理范围，辽宁等省（市）全面推广了医保电子凭证，山东、福建等地实现了处方开药事前提醒、事中审核、事后监管的一体化。

解“难”——医生数据库助力精准找医

现代医学专业性很强、分科越来越细，大医院有名的医生基本只是关注一个领域的疾病，或者是一个疾病的治疗。患者很难了解清楚这些信息，导致挂号就医选择困难。

针对这个痛点，江苏省卫生健康委副主任兰青介绍，江苏省在构建“互联网+医疗健康”服务中，设计了面向全省26万名医生的人力管理系统。这个系统可以把所有医生的门诊、住院、手术等相关的诊疗信息全部进行归集。目前，已经归集了10亿人次门诊信息和4100多万份住院病历，归集以后就可以知道某一种疾病在江苏省内哪位医生看得最多。患者可以通过健康江苏App，用疾病的名称来检索到对此经验最丰富的医生。

精准导医让患者通过手机就能找到适合看自己疾病的医生，而将“健康档案随身带”则可以减少一些不必要的重复检查，节省费用。兰青介绍，今年将实施江苏影像云项目，把所有江苏医疗机构的影像全面“上云”，“这样患者可以通过索引来查询自己的影像资料，随身带、随时用”。

解“愁”——15项基本信息实现“婚育户一链办”

以前，居民在办理出生医学证明、新生儿上户口、预防接种证、医保登记、社保卡等相关服务的时候，需要在4个部门——卫生健康、公安、医保、人社递交纸质材料，来回奔波。

“以前大概要手工填写138项信息资料，现在只需要一次提交15项基本信息就可以实现‘一链办’。”江西省卫生健康委一级巡视员曾传美介绍，江西省依托省政务平台“赣服通”重点推出了“婚育户一链办”服务，为婚育家庭提供“6证4查询”的服务，即线上办理生育服务卡、出生医学证明、新生儿上户口、新生儿医保登记、社会保障卡及预防接种“6证”，线上开展婚前医学检查机构、产前检查机构、疫苗信息和重名“4查询”。

同时，江西省还开展了电子证照建设，自实施全面两孩政策至今，生育登记办理了198.83万例，其中异地办理了29.61万例，生成出生医学证明电子证照289.41万张，并实现了与浙江、福建、广东等10个省份共享出生医学证明的数据。

解“烦”——整合信息让健康码“一码通行”

在新冠肺炎疫情防控过程中，健康码运用对人员流动、复工复产、复学复市，发挥了重要的作用。在常态化疫情防控中，实现健康码“一码通行”也是公众特别关心的问题。

对此，毛群安表示，已经明确提出了相关举措。一是个人凭全国一体化政务服务平台防疫健康码显示的“无异常”信息或各地健康码“绿码”，即可在交通卡口、居住小区、车站、机场、港口、客运站、轮渡和开放运营的码头、医院、公园等地通行，无须申领和出示到访地的健康码。二是完善老年人、未成年人等特殊人群使用健康码，各地健康码要完善健康码亲友代办，一人绑定多人等功能，支持用同行家人、朋友的智能手机来代领健康码，方便不太习惯使用智能手机的群体出行。三是允许纸质的健康码“绿码”或“无异常”通行。四是经本人授权，可以通过查询身份证件等方式授权工作人员代查健康码，这样就方便了不使用智能手机的群体出行。五是有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人等群体设立“无健康码通道”。六是加强健康码数据安全管理，坚决防止数据的泄露。

毛群安透露，下一步，将进一步推广完善健康码的管理，确保健康码管理全国政策一致、标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里，无须本人填报。

解“盼”——在家里就可收到煎好的中药

有人认为，中医作为传统医学，与现代科学技术的结合不是很紧密，在“互联网+”运用上也相对落后一些。

“实际情况不是这样的。”国家中医药管理局规划司副司长贾忠武介绍，“十三五”期间，中医药与互联网融合发展持续贴近患者的期盼：名老中医经验传承系统、中医辅助诊疗系统等中医药特色系统得到了发展和初步的应用，多地大力发展“智慧中药房”；共投入5.3亿元开展中医馆健康信息平台建设，目前累计接入基层中医馆1.4万多家，平台注册的医生近4万人；以贫困县中医院为重点，大力推进远程医疗服务平台建设，安排专项资金支持贫困县中医医院与三级中医医院建立了远程医疗平台，开展远程会诊、远程诊断等医疗活动。

贾忠武举例，很多人都有去中医院看病的经历，等汤药的时间比较长，因为抓药需要一定的时间，同时煎药也比较麻烦。“我们通过‘互联网+’中医药服务，推出‘智慧中药房’建设，处方、煎煮、配送都是一条龙服务，患者看完病以后可以直接回家，在家里就可收到煎好的中药。”