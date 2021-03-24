在沪外籍人士可预约登记接种新冠疫苗

记者23日获悉，在沪外籍人士可以预约接种新冠疫苗了。

上海市政府新闻办方面当晚透露，29日起，上海根据“知情、自愿、自费、风险自担”原则，将在沪外籍人士中的适龄人群纳入国产疫苗(上市阶段)接种人群范围。自愿接种的在沪外籍人士可通过“健康云”APP在线预约登记疫苗接种。

上海市政府新闻办方面介绍，目前使用的是国产新冠病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。已参加中国社会保障医疗保险的外籍人士，享受与其他参保中国公民同等待遇。未参保的外籍人士，自费接种疫苗，费用为100元(人民币)/剂。

25日起，上海启动60岁及以上人群新冠疫苗登记预约接种工作。上海60—75岁身体健康、无禁忌症的社区民众(中国籍)可通过社区整建制登记预约接种，至指定社区接种点接种；60—75岁在职在岗人员也可选择参加单位整建制组织的疫苗接种，至大型临时接种点接种；76岁及以上居民根据接种进度安排，适时启动接种。

上海市卫生健康委提醒民众，70岁及以上社区人群前往接种时，需由家属或社区志愿者陪同。目前在用的新冠疫苗，其安全性和有效性均经过验证，建议符合接种条件的民众尽早登记预约，根据安排及时接种。上海市卫健委方面表示，民众接种疫苗后，仍需自觉遵守社区防疫要求，在日常生活中做好个人防护，保持“佩戴口罩、勤洗手、常通风，注意保持安全社交距离”等良好生活习惯。(记者 陈静)