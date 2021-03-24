全国大部地区气温仍将回升 中东部地区将有较大范围降雨

据中央气象台网站消息，未来两天，中东部大部地区以晴到多云天气为主，大部地区气温仍将有所回升；受大风天气和上游传输影响，新疆南疆盆地和东部、甘肃西部、内蒙古中部和西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。25-27日，中东部大部地区将先后出现小到中雨，沿江地区局部有大雨，青藏高原东部部分地区有中到大雪。

我国大部地区气温仍将回升

未来两天，中东部大部地区以晴到多云天气为主，大部地区气温仍将有所回升；受大风天气和上游传输影响，新疆南疆盆地和东部、甘肃西部、内蒙古中部和西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

中东部地区将有较大范围降雨过程

25-27日，中东部大部地区将先后出现小到中雨，沿江地区局部有大雨，青藏高原东部部分地区有中到大雪。

未来三天具体预报

3月24日08时至25日08时，内蒙古东北部、黑龙江西部、新疆北疆和沿天山地区、西藏南部、青海南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。黑龙江西南部、西藏东南部、西南地区东部、江南东部等地部分地区有小到中雨。内蒙古西北部、新疆沿天山地区、河北南部、山东半岛等地部分地区有4～6级风，其中，西藏北部部分地区有6～7级风。

全国降水量预报图(3月24日08时-25日08时) 来源：中央气象台网站

3月25日08时至26日08时，西藏东部、西北地区中部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，青海东南部等地部分地区有中到大雪(5～9毫米)。内蒙古中西部、黑龙江大部、西藏东南部、西北地区东部、华北西部、川西高原北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，其中，西藏东南部等地部分地区有大雨。甘肃河西、浙江北部等地部分地区有5～7级风。

全国降水量预报图(3月25日08时-26日08时) 来源：中央气象台网站

3月26日08时至27日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、新疆北疆北部和沿天山地区、西藏东部、西北地区中部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、新疆北疆北部和伊犁河谷、青海南部等地局地大到暴雪(9～15毫米)。内蒙古东部、东北地区大部、西藏东南部、西北地区东南部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南北部和西部、川西高原北部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨。内蒙古西北部、西藏南部、浙江中部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月26日08时-27日08时) 来源：中央气象台网站