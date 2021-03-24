北京大兴区：社区安排专车接送老人打疫苗

近日，北京大兴区林校路街道罗奇营社区74岁的居民刘玉芬乘坐街道安排的大巴车，前往接种点接种新冠疫苗。与她同车的还有20多位街坊邻居，他们最大的79岁、最小的60岁。

罗奇营社区距离林校路街道接种点约8公里，考虑到60周岁以上居民自行前往很不方便，街道便出资安排了大巴车，由社区统计大伙儿接种意愿，凑够一定人数就发车。“坐这个车去，一会儿打完了还坐这个车回。”刘玉芬说，本来以为需要孩子请假带自己来打疫苗呢，现在不用了。

专车开得很稳当，十多分钟的工夫就到了接种点。社区居委会的工作人员正在接种点大门前等候，居民们挨个儿签到，随后就能通过绿色通道，快速进入场地内。20多位居民，只用了不到一小时就完成了新冠疫苗第一针的接种和留观。

林校路街道办事处主任解国栋说，辖区60周岁以上的居民接种完疫苗回家后，社区会安排工作人员对大家进行健康监测，定期通过电话问询、上门走访等方式，密切关注居民的身体健康状况。（记者陈强 通讯员郭颖）