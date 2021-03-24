去年中国共实施消费品召回612次

22日，国家市场监督管理总局以“畅通消费维权渠道 加强消费品质量监管”为主题举办2021年第一季度例行新闻发布会。市场监管总局新闻宣传司司长于军在会上介绍，2020年总局有序开展消费品召回活动，全年共实施消费品召回612次，涉及产品800.5万件，比上年分别增长40.7%和22.8%。

“消费品涉及大家的衣食住行，与老百姓的生活息息相关。一直以来，我们高度重视消费品质量安全监管工作，让消费者吃得放心、买得安心、用得舒心。”于军介绍，2020年市场监管部门组织对98种消费品开展了国家监督抽查，共抽查9238家企业的9549批次产品，发现964家企业的979批次产品不合格，不合格发现率为10.3%。据统计，有60种产品抽查不合格发现率在3年内有所下降，质量状况持续向好。

据了解，2020年全年受市场监管部门调查影响召回次数为556次，涉及产品681.3万件，占召回总数量的85.1%，高于历史平均水平。市场监管总局质量发展局副局长王赟松介绍，从产品类别看，去年召回涉及数量较多的是文教体育用品、家用日用品、其他交通运输设备、儿童用品、电子电器；从缺陷原因看，2020年因设计问题召回154次，涉及产品141.2万件；因制造问题召回441次，涉及产品376.2万件；因标识问题召回17次，涉及产品283.1万件。

于军表示，2021年市场监管总局将加强对新兴行业和领域生产企业的引导和监督，推动中国产品安全水平不断提升。一是持续加强缺陷产品调查与召回监管工作。针对家用电器、儿童玩具等传统领域，强化缺陷线索收集监测，提升分析识别和快速反应能力，加大重点产品缺陷调查和召回实施监管工作力度。二是针对新产品、新技术、新模式创新召回监管方式。三是围绕重点领域开展质量提升。针对和消费品有关的重点产业链、产业聚集区，开展风险评估与质量诊断，加强共性产品缺陷问题研究，推进技术创新，促进产业高质量发展。（记者 孔德晨）