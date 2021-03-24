● 匈牙利授权紧急使用中国康希诺新冠疫苗

据新华社布达佩斯3月22日电 （记者袁亮）匈牙利首席医疗官米勒·塞西莉亚22日宣布，匈牙利药监部门——国家药学与营养研究所已授权紧急使用中国康希诺公司生产的新冠疫苗。此前，匈牙利药监部门已授权紧急使用中国国药集团的灭活疫苗。

中国出口匈牙利的前三批新冠疫苗分别于2月16日、3月11日及3月17日运抵匈牙利首都布达佩斯。

● 援助尼日尔新冠疫苗运抵

据新华社阿比让3月22日电 （记者郑扬子）尼亚美消息：中国政府援助尼日尔政府的新冠疫苗21日运抵尼首都尼亚美。尼总统伊素福、总理拉菲尼、代理公共卫生部长博托及中国驻尼大使张立军等出席在机场举行的交接仪式。伊素福在接受媒体采访时表示，他代表尼日尔政府和人民由衷感谢中国政府和人民的无私援助。

● 第六批科兴疫苗运抵智利

据新华社圣地亚哥3月21日电 （记者尹南、张笑然）第六批中国科兴公司生产的新冠疫苗21日运抵智利首都圣地亚哥，智利卫生部长帕里斯、中国驻智利大使牛清报赴机场迎接这批疫苗。