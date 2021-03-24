应急避险 人人该学（民生观）

多掌握一点自救和救人的技能，可以在关键时刻发挥作用

当巨石滚落，危及师生安全，该怎样应对？最近，广西一名小学教师卢金条快速反应，组织学生应急避险，获得了许多网友称赞。

岩石崩塌前，卢老师正带领学生晨读。突然，背靠大山的窗户外传来“轰隆隆”的响声。她意识到危险，当机立断，让大家赶快跑出教室。随后，卢老师又用提前准备好的自制应急铃，向全校师生发出警报。由于她及时、正确的应对，大家快速疏散，没有人员伤亡。

危急时刻，卢老师将学生安全放在首位，勇敢地站出来，保护孩子们免受伤害。冲这份可贵的职业精神和勇于担当的公义之心，我们就该向她学习。

更应该向她学习的，还有科学、果断的应急处置。发现异响正确判断、组织学生有序撤离、准备充分及时预警……每个步骤都清晰合理，有效避免了事故的发生。这说明，遇到险情，不但要有勇气和担当，还必须具备应急避险的本领。要是缺了这方面的知识储备和日常训练，真的遇到诸如地震、火灾、山体滑坡等险情，很可能手足无措，不仅无法自救，也不能救人。因此，宣传普及公共安全常识，非常有必要。

各类单位与组织，应根据可能面临的风险隐患，开展避险教育。比如，位于山区的学校，平时可以对师生加强山体滑坡、岩石崩塌等灾害的技能培训，并定期组织疏散演练；人群密集的社区，可以利用各种信息平台，向居民宣传消防知识，介绍楼道逃生通道位置、消防设施使用方法，平时认真做好消防演练。只有把功夫下到前头，才能有备无患。

专业人士要多多参与到避险宣传活动中。通过进校园、进社区、进企业等形式，面对面地向公众传授救援技能，手把手地指导应急疏散演练，从实践中、细节上，纠正大家的误区，端正大家的心态，帮助大家提升自救与互救的能力。

应该说，很多人都有学习应急避险技能的愿望。对此，社会应该担起责任，尽可能创造条件，提供权威、准确的信息和知识。咱们每个人也应该积极参与各类防灾教育活动。特别是在各种疏散演练中，要做到认真学、用心练，切勿敷衍了事。毕竟，许多灾害留给人们的逃生时间十分有限，抢救生命更要争分夺秒。多掌握一点自救和救人的技能，可以在关键时刻发挥作用，整个社会也能多一份安全保障。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 13 版）