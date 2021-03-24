互联网＋，带来出游新体验

引入新科技丰富游览体验，运用智慧化管理提升景区服务，云旅游、云演艺、云娱乐、云展览等新业态蓬勃发展……当前，以互联网为代表的现代信息技术正带来旅游业的“蝶变”，助力旅游市场加速复苏。

此前，文化和旅游部、国家发展改革委等10部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出优化“互联网+旅游”营商环境，以数字赋能推进旅游业高质量发展。我国“互联网+旅游”发展呈现哪些特点？如何进一步推进？记者采访了相关专家。

丰富服务模式 拓宽发展空间

近年来，我国旅游市场保持较快增长。2020年，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，但行业恢复发展呈现积极向好态势。据测算，去年国庆期间，全国国内游客接待量和收入按可比口径，同比分别恢复到79%和69.9%。

以“互联网+旅游”为代表的旅游新业态快速发展，进一步推动了生产方式、服务方式、管理模式的创新，也丰富了产品业态，进一步拓展了旅游消费空间。中国旅游研究院发布的报告预测，未来5年，我国有望形成年均百亿旅游人次和10万亿元消费规模的国内游大市场。

从早期线上找旅行社，到线上查出游攻略，再到如今线上预约景区门票，中国旅游研究院院长戴斌认为，以互联网为代表的现代信息技术带动了一轮又一轮的旅行服务创新。而大数据、云计算、移动通信和智能终端在旅游业的加速应用，既带来消费方式的变化，也改变了旅游服务的供给方式。

“‘互联网+旅游’在提升游客体验方面的作用比较明显。”中国劳动关系学院旅游系副教授翟向坤说。一些景区通过数字化改造，完善分时段预约游览、流量监测监控、智能停车场等服务，让景区参观更有秩序，改善了游览体验；还有一些景区开发数字化体验产品，普及电子地图等智慧化服务，丰富了参观体验。中国社会科学院财经战略研究院和美团联合发布的《中国景区预约旅游便利度指数报告》显示，我国5A、4A景区以及一级博物馆的预约旅游便利度进一步提升，超过90%的5A景区已实现网络售票、分时预约等便利服务。

《意见》提出，到2022年，“互联网+旅游”发展机制更加健全，旅游景区互联网应用水平大幅提高。建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。到2025年，“互联网+旅游”融合更加深化，以互联网为代表的信息技术成为旅游业发展的重要动力。国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级。

戴斌说，随着消费升级，人们外出旅游会更加注重文化、创意和科技的应用。在5G、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术的带动下，旅游领域数字化、网络化、智能化将进一步深入推进，培育发展出更多新业态、新模式。

加快技术落地 深化跨界融合

数字文旅产品不足、数据安全管理不够完善、智慧化改造成本较高、企业升级改造意愿不强……面对发展瓶颈，《意见》提出加快建设智慧旅游景区、完善旅游信息基础设施、创新旅游公共服务模式等重点任务。

根据《意见》，各类景区、度假区要加快提升5G网络覆盖水平，推动停车场、游客服务中心、景区引导标识系统的数字化与智能化改造升级。中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山认为，这些举措为“互联网+旅游”的高质量发展提供了有针对性的支持政策，将拓展现代旅游业产业链条，赋予信息技术在旅游业发展中更大的价值。

《意见》还鼓励旅游景区、饭店、博物馆等与互联网服务平台合作，在线上实现门票预订、旅游信息展示、文旅创意产品销售等功能；支持总结和推广全域旅游发展经验模式，推动建设一批世界级旅游城市，打造一批世界级旅游线路。“这些都将有力加快互联网技术在旅游领域的落地应用。”翟向坤说。

通过推进“互联网+旅游”，丰富和创新旅游体验方式，催化旅游业态创新，各地各市场主体正在积极探索。不少博物馆推出丰富多样的线上展览，架起了大众和博物馆之间的桥梁，实现了身临其境的观赏效果。西安碑林博物馆利用微信、微博和其他数字网络平台，推出数字展览、网上讲座、网上直播等线上服务。在直播中，博物馆讲解员以风趣幽默、通俗易懂的“脱口秀”方式讲述碑林故事，传递碑林文化。

吴若山认为，还应注重倡导文明旅游风尚，提供更高水平、更加丰富的旅游产品，让广大群众在高质量旅游体验中厚植家国情怀、感受幸福生活，实现社会效益和经济效益有机统一。

优化营商环境 激发创新活力

“相关配套政策还要进一步完善。”翟向坤认为，旅游市场主体更好拥抱“互联网+”，需要更好的营商环境作为保障。相关部门应结合新技术、新业态、新模式在旅游领域的实践，积极推进体制机制改革，探索有利于创新成果转化的政策环境。同时，要加强“互联网+旅游”领域内容创作、产品研发、模式创新等知识产权保护，健全线上线下维权机制，增强企业创新动力和活力。

《意见》强调，要统筹用好相关资金，结合实际对“互联网+旅游”关键领域、薄弱环节和重点项目等予以支持；创新投融资方式，支持符合条件的“互联网+旅游”企业发行债券；推进“互联网+旅游”人才队伍建设，加快相关专业升级和数字化改造，创新培养培训模式，完善激励机制。“把‘互联网+旅游’的创新项目扶上马、送一程，有利于帮助他们在实现自身健康可持续发展的同时，更好满足不断升级的旅游消费需求，释放出更大的消费潜力。”吴若山说。（王珂 唐志宏）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 02 版）