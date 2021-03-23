河南西华第十七届桃花节开幕

3月22日，“河南西华桃花源生态风景区开放暨第十七届桃花节”（以下简称“西华县桃花节”）在河南省周口市黄桥乡裴庄村万亩桃园基地开幕。

据介绍，本届西华县桃花节举办日期是3月22日至3月29日，为期8天。包括河南西华桃花源生态风景区开放暨西华第十七届桃花节开幕式、桃花节文艺汇演、桃花节书画交流笔会、“聚集桃园看西华”媒体采风、桃花节戏曲汇演、“桃缘情·振兴梦”公益相亲大会、西华县非遗展演展示、民间艺术展演活动、广场舞展演活动、万亩桃园摄影大赛、桃花节书画摄影展等11项活动。游客既能观光赏花、沐浴春风，也能观看表演、陶冶情操，可谓是乡村味、地方味、田园味、人文味、创新味“五味俱全”。

周口市西华县委书记林鸿嘉出席开幕式并表示，桃是美丽的化身。今日之西华，因桃而更美更靓。西华县将以此次盛会为契机，把西华桃花源建设与文化旅游结合起来，与乡村振兴结合起来，与建设更高水平的生态西华、宜居西华、创业西华、魅力西华结合起来，使西华成为美丽乡村的样板、人居环境的典范、小康社会的标杆。成为见证爱情的圣地、增进友情的宝地、陶冶情操的净地、健康休闲的乐地、生态农业的基地、投资创业的福地。

据了解，近年来，西华县以良好发展态势，被评为“国家农业产业融合发展示范园”及“河南省现代化农业产业园”。而西华县桃花节作为西华县打造桃文化品牌、延伸桃产业链条的最重要的载体，自2005年开始至今已举办16届。经过16年的辛勤耕耘，实现从种桃、卖桃到赏花、卖景，到喝桃花酒、住桃家院、看桃缘戏，形成一二三产业线上线下高度融合发展桃产业的成功转型。