国家中医药局：三项举措解决中医药领域“互联网+医疗健康”痛点

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国家卫健委就“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动相关情况召开新闻发布会。会上，国家中医药局规划司副司长贾忠武介绍了中医药领域的“互联网+医疗健康”存在的痛点以及解决方式。

贾忠武表示，中医药有一些自身特殊的痛点，一是整个中医医疗机构的底子相对较薄，开展的信息化建设，包括软、硬件方面，相对于综合医院和整个卫生健康系统来说比较落后。二是中医药方面的信息化人才储备不太充足，成为制约向更高水平发展的短板。三是中医药诊疗特点的个性问题，中医看病传统讲究的是望闻问切，望得看本人各方面的症状、表现，甚至包括气色；闻，不仅有一些听的，也有一些闻气味的；问诊通过互联网医疗可以实现；但切脉或体格的检查，目前通过远程医疗还存在一定困难。

谈到具体的解决方式，贾忠武介绍，一是通过中医辅助诊疗系统解决不能当面沟通的问题，使诊疗系统更加规范化、标准化、准确化。二是通过进一步利用互联网和信息化技术，使互动更流畅，远程画面传接更准确。三是不断提高民众中医药素养，使民众在向中医大夫描述自己的症状和感受时，可以更流畅、深入，提供非常大的信息量。通过这些手段，逐步来解决在远程医疗方面中医药存在的不足和短板。