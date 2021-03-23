河北推进卫生重大民生工程

近日，河北省卫生健康委召开全省卫生健康工作会议。河北省卫生健康委党组书记、主任梁占凯提出，今年的卫生健康工作要着力在八个方面发力，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

会议指出，要慎终如始抓好疫情防控，切实做到人、物、环境同防，突出抓好农村地区疫情防控，稳妥有序做好疫苗接种工作。要着力构建强大公共卫生体系，加强多点触发监测预警系统建设，全面加强公立医院传染病救治能力建设。要强化医改五项制度建设，在推进公立医院高质量发展、推动优质医疗资源扩容和均衡布局、实施基层公共医疗服务惠民工程、医联体建设和运行上下功夫，年底前实现各县（市、区）县域医共体全覆盖。

会议明确，要持续提升医疗服务水平，大力建设省级区域医疗中心和临床重点专科群，建立多学科联合诊疗模式，持续改善医疗服务。深入实施健康中国·河北行动，深入开展爱国卫生运动，扎实做好“一老一小”等重点人群健康服务，努力全方位全周期保障群众健康。巩固健康扶贫成果，做好与乡村振兴有效衔接。扎实推动协同发展，强化与京津高水平医院合作共建国家区域医疗中心，加快出台支持雄安新区医疗卫生创新发展意见，进一步完善冬奥疫情防控和医疗保障方案预案。加快建成中医药强省，充分发挥中医药在重大疫病防治中的作用。

会议强调，要全面加强行风建设，全力抓好基层能力提升、疫情常态化防控、推进高质量发展等卫生健康领域三项重大民生工程，为推进卫生健康事业高质量发展保驾护航。