湖北升级新冠疫苗接种便民服务

近日，湖北省卫生健康委要求各地采取增设新冠病毒疫苗接种机构、大型方舱式接种点、临时接种点和移动接种车等措施，满足居民接种新冠病毒疫苗需求，有力有序推进疫苗接种扩面提速。

据了解，湖北省已向各地提出明确要求，要求做到接种单位设置、人员配备、接种设备、工作制度等全到位，及时向社会动态更新公布接种单位信息，方便居民预约接种。此外，依托二级以上综合医院和妇幼保健院、中医院等，增设疫苗接种点；在交通便利、人口相对集中的区域，根据接种需要设置大型方舱式接种点；在医疗机构、大专院校等机构增设临时接种门诊；设置移动接种车为偏远地区或特殊场所对象提供接种服务。

近来，武汉已启用5辆移动疫苗接种车，在该市各个区服务人员集中的企事业单位和高校接种。移动疫苗接种车是中国疾控中心与海尔生物联合研发，与定点接种点相同，均可实现疫苗数字化接种管理。（记者 毛旭）