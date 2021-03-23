北京：13区实现婚登婚检一站式服务

婚前孕前保健是预防出生缺陷、提高出生人口素质的重要关口。北京市卫健委透露，去年北京市在推动婚前孕前保健方面成效明显，婚检率较上一年同期增长1.8倍。目前，全市已有13个区实现婚登婚检一站式服务。

去年，市卫健委等七部门联合启动了推进婚前孕前保健工作的“绿芽行动”，户籍人口均可免费进行婚前医学检查，常住人口均可免费进行孕前优生健康检查，简化审核流程，确保当天来当天查。本市还增加了婚检孕检预约途径、扩充号源，全市绝大多数服务场所增设周六、周日门诊，多科室通力协作，确保及时推送检查结果；为当日来院未预约人员开放绿色通道，确保来即可查。

“绿芽行动”着力推动实现婚姻登记与婚前医学检查一站式服务，优化流程，最大限度保证准新人在最短时间内完成婚姻登记、婚前医学检查或孕前优生健康检查服务。目前，全市已有13个区实现婚登婚检一站式服务。（记者孙乐琪）