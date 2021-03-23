北京东城景山三眼井片区申请式退租启动

东城区景山三眼井片区申请式退租工作昨天正式启动，标志着东城区景山三眼井片区综合整治工作全面展开。记者了解到，本次退租涉及居民342户，申请式退租将采取货币补偿方式，退租房屋补偿金额根据退租房屋市场价值总额扣除房屋重置成新价款确定，符合条件的居民可申请共有产权住房或公租房。

景山三眼井片区申请式退租项目作为全市首个市属国企参与的申请式退租项目、东城区首个社会资本参与的申请式退租项目，由东城区政府确定北京首开东成城市更新建设运营有限公司负责实施。本次退租片区位于景山公园东侧，东至大学夹道，南至人教社北墙，西至景山东街，北至三眼井胡同北侧沿街院落。

据介绍，本次申请式退租将遵循“居民自愿、平等协商、公平公开、适度改善”的原则，实施范围内的居民均可在完成相关手续的前提下，提出退租申请。申请式退租将采取货币补偿方式，退租房屋补偿金额根据退租房屋市场价值总额扣除房屋重置成新价款确定，符合条件的居民可申请共有产权住房或公租房。在前期进行入户摸底的基础上，接下来将进行政策宣讲，此后是腾退签约阶段，计划到6月下旬，符合条件的居民集中选房。

记者了解到，针对此次景山三眼井片区申请式退租工作，符合条件的居民可以申请通州区台湖地区的阳光佳苑项目和朝阳区豆各庄地区的豆各庄项目两处共有产权住房。

阳光佳苑项目位于通州区嘉创一路1号院，东五环康华桥向东2公里，毗邻环渤海高端总部基地及亦庄核心区，发展空间显著。小区周边商业、教育、景观及医疗等生活配套设施齐全，4公里内，拥有2座大型购物中心——城乡世纪广场和亦庄生活广场。开发建设单位为北京鑫博泰来房地产开发有限公司，房屋状态为毛坯房，产权性质为共有产权住房，销售价格及产权份额以市住建委审定的价格及份额为准。

豆各庄项目位于朝阳区豆各庄地区，东五环五方桥东侧，京哈高速以南，通惠灌渠以东。小区距离国贸商圈仅15公里，地理位置优越、交通便利、配套设施完善，未来建成后将成为集商业、教育、医疗、老人托养一体化的大型社区，为衣食住行医创造良好的条件。开发建设单位为北京佳源投资经营有限责任公司，房屋状态为毛坯房，产权性质为共有产权住房，销售价格及产权份额以市住建委审定的价格及份额为准。

据介绍，“十四五”时期，为推动居民生活品质提升与老城保护的有机融合，深入贯彻落实北京城市新总规、首都核心区控规及老城街区保护更新要求，东城区政府正式启动了景山三眼井片区申请式退租工作，重点开展直管公房申请式退租、保护性修缮、恢复性修建和环境综合整治等相关工作。（记者 李泽伟）