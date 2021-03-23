回暖！今日北京继续升温有望达21℃ 傍晚前后或有浮尘

预计今天(3月23日)，北京仍将以晴到多云天气为主，气温继续回升，最高气温在21℃左右；傍晚前后，北京仍会有轻度浮尘出现，市民出行需注意防范。

昨天，受上游沙尘输送影响，北京有轻度浮尘；午后阵风较大，空气质量逐渐转好，最高气温在19℃左右。

预计今天白天，北京仍将以晴到多云为主，气温继续回升；傍晚有轻度浮尘，市民出行需注意防范。根据北京市气象台今早发布的最新预报，今天白天，北京晴转多云，傍晚有轻度浮尘，北转南风2、3级，最高气温21℃；夜间多云转晴，南风2级转北风3、4级，最低气温8℃。

气象专家提醒，近期，北京花粉浓度整体呈上升趋势，以杨树、柏树花粉为主，易敏人群外出需加强健康防护；另外，季节更替时节，早晚气温偏低，尤其在停暖后，室内温度下降，老人儿童等体弱易感人群调整着装需谨慎，避免感冒等疾病的发生。