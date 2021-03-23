中东部大部地区气温仍将回升 台湾海峡和南海大部有大风

据中央气象台网站消息，未来三天，中东部大部地区以晴到多云天气为主，大部地区气温仍将逐步回升；受大风天气和上游传输影响，新疆南疆盆地、甘肃西部、青海北部、内蒙古中西部等地的部分地区将有沙尘天气。预计，受冷空气影响，台湾海峡、东海南部、南海大部将有6～8级风。

中东部大部地区气温仍将回升

未来三天，中东部大部地区以晴到多云天气为主，大部地区气温仍将逐步回升；受大风天气和上游传输影响，新疆南疆盆地、甘肃西部、青海北部、内蒙古中西部等地的部分地区将有沙尘天气。

台湾海峡和南海大部有大风

预计，受冷空气影响，台湾海峡、东海南部、南海大部将有6～8级风。

未来三天具体预报

3月23日08时至24日08时，内蒙古东北部、新疆伊犁河谷和南疆西部山区、西藏南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆南疆西部山区等地部分地区有中到大雪，局地暴雪(10～14毫米)。西藏东南部、江南中东部、华南东部、云南中南部、台湾岛等地部分地区有小雨，局地中雨。内蒙古中东部等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月23日08时-24日08时)

3月24日08时至25日08时，内蒙古东北部、新疆北疆北部和南疆盆地南部、西藏西部、青海西南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中雪。西藏东南部、西北地区东南部、西南地区东部、云南南部、广西西部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小雨，局地中雨。内蒙古西北部、新疆东部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月24日08时-25日08时)

3月25日08时至26日08时，西藏东部、西北地区中部、西南地区北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，青海东部、甘肃南部局地有大雪。西北地区东部、西南地区大部、湖南西部、华南西部和海南岛等地部分地区有小到中雨，局地大雨。内蒙古西北部、青海西部、甘肃河西等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月25日08时-26日08时)