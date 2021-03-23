住房补短板 提升幸福感

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住房问题关系民生福祉。为不断改善群众居住条件，各地多方发力出实招：推进公租房建设，满足生活困难群众居住需求；推进城市老旧小区改造，提升居民幸福感；做好农村危房改造，让群众住得安心、住得放心。

公租房里生活好

申请审核掌上办

3月中旬的河南郑州，乍暖还寒。跟随着河南省郑州市住房保障和房地产管理局工作人员的脚步，记者来到了位于郑州市管城回族区航海东路的公租房集中安置小区——裕康嘉园。“搬进这温馨舒适的公租房，我组建了新的家庭，过上了幸福的日子！”住户孟赛赛脸上洋溢着幸福的笑容。

孟赛赛说，过去她的日子拮据，独自带着女儿生活在城郊一个小单间里，没有物业，没有独立卫生间。2015年5月，听同事说郑州市将有一批新的公租房投入使用，专门面向本地户籍的生活困难群众。孟赛赛到街道办提交了材料，经过有关部门审核、分配，2017年11月份顺利搬入了裕康嘉园。

“我现在住的是60平方米大小的两居室，配备有独立的厨房和卫生间。小区内设施完善，有物业管护，还有幼儿园、医护室。上下楼都有电梯，我感觉和旁边的商品房小区没差多少。而且，补贴后的租金一个月还不到300元。”说起现在的生活，孟赛赛笑得合不拢嘴。

郑州市住房保障和房地产管理局局长赵红军介绍，从2011年开始，郑州市累计供应12.2万套公租房，惠及生活困难群众41万多人。“我们通过集中新建、商品房小区配建等方式多渠道筹集房源，努力满足城市低收入住房困难群众和外来务工人员的居住需求。同时，按照上级要求，我们对公租房进行统一装修，配备基本生活设施，并对困难群众进行租金补贴。”

住进来以后，孟赛赛的生活、工作劲头越来越足，还在小区旁边的摩托车市场认识了做修配生意的现任丈夫。“高兴的事情一件接着一件。前年我俩结了婚，去年有了小儿子，大女儿也顺利升入了小区对面的中学读初中。”

“初步估计，‘十四五’期间郑州市区净流入的人口将达到100万以上，居住需求十分旺盛。我们除了继续完成在建的2.9万套公租房之外，还将结合实际，实行实物配租与货币化补贴保障并举，努力满足现有住房困难群众和外来务工人员的居住需求。”赵红军介绍，今年年初，郑州已经实现公租房申请、审核“掌上办”“零次跑”，方便群众全程不见面办理，并当日办结。

老旧小区微改造

居民当起规划师

走进浙江省宁波市海曙区南门街道万安社区锦沧文华小区，这个始建于上世纪90年代的老旧小区如今处处透着新意：红豆杉耸立在小区门口，爬山虎点缀白墙，曾经杂草丛生的公共空间变成了后花园。宁波市规划局海曙分局高级工程师励素敏说：“老旧小区实行‘微改造’，居民直接参与规划设计，规划部门全程指导，改什么、怎么改都由居民自己决定。”

爱好园艺的小区居民张培澍就是这样一名“微改造工程师”。老旧小区改造前，他因在小区空地移植花草，邻居有些意见。“不少居民反映张培澍种花施肥搞得臭气熏天，盆盆罐罐也碍事。”社区党委书记徐剑英说。意见反馈至宁波市规划设计研究院，工程师刘慧军“支了一招”：“何不将有园艺特长的居民集合起来，聘请他们做社区绿地‘规划师’，我们全程指导。”

摆弄了40多年花草，张培澍第一个就报了名。徐剑英将社工收集的意见一一反馈给张培澍，又跟他分析了集体规划的好处，张培澍也渐渐理解了邻居们的诉求。

在社区、物业和居民的三方努力下，破旧的盆盆罐罐不见了，取而代之的是居民“众筹”的园艺花盆。原本乱堆放的盆栽也安置在由热心居民无偿提供的木质花架上。一番装扮下来，“杂草地”变身“后花园”。张培澍由衷感叹：“公共地方种什么、怎么种，还得多听大家的意见！”

徐剑英说，最近正在和研究院对接社区花园项目，请工程师为6个小区统一规划园艺方案，具体细节则由小区的“微改造工程师”落实。“通过社区自有的公益创投资金、共建单位的认领基金、居民自筹等方式，力争最大程度让规划变成现实，真正提升老小区居民们的幸福感。”

位于宁波海曙区南门街道万安社区的文化家园小区建于上世纪末，同大多数老旧小区一样存在停车难题，小区居民对新增停车位呼声越来越高。社区于2019年底完成了对小区内堆放杂物场地的拆除改造，新增150个车位。同时推出“亲情卡”，利用错峰引流方式保障居民顺利停车。前不久，居民王宁买了一辆小轿车，他告诉记者：“老早就有买车意向，无奈以前小区停车不方便。如今看到新增不少停车位，我立马就买了车。”

记者从宁波市住建局了解到：从2017年12月起，宁波市先后投入27.5亿元用于改造207个老旧小区。群众反映最强烈的如楼房加固、加装电梯、道路修补、绿化改造以及停车位增设等被列为主要改造项目。今年将继续计划安排32亿元用于233个老旧小区改造。

入户走访查危房

全力修缮保安居

“房子不漏雨，前两天降温屋里也不冷。”山东省曲阜市陵城镇镇村规划建设监督管理办公室副主任李铁明刚迈进程孝平的家门，程孝平就笑着说。自从家里的房子实施了危房改造，这种定期回访让他倍感温暖。

程孝平今年87岁，是陵城镇苑庄村的精准扶贫户。走进他的家里，白墙灰瓦简洁大气、水泥地面干净整洁。“以前，我这房子墙体裂缝、屋顶漏雨、院子也乱，多亏了有危房改造这样的好政策。”程孝平说。

去年，市里的帮扶干部孟庆香入户走访时发现，程孝平家的青砖瓦房有多处墙体裂缝。想到即将到来的雨季，孟庆香立刻联系镇村规划建设监督管理办公室了解相关政策。随即，陵城镇聘请第三方专业机构对房屋安全进行了鉴定。经鉴定，老人的房屋为C级危房，可以列入农村危房改造工程计划。

可老程心里犹豫：“我都这把年纪了，凑合凑合得了。”孟庆香不气馁：“按照危房改造政策，政府可以补贴修缮房屋费用8000元。您要是嫌麻烦，咱镇里可以让施工队来修，验收后我们把钱拨给施工队，行不？”“一不垫钱、二不麻烦，大爷，这政策多好。”你一言我一语，程孝平这才打消了顾虑。

在房顶加固上彩钢板、重新安装顶棚、填充墙体缝隙、粉刷墙面……很快，施工提上了日程。为了把好质量关、进度关、安全关，李铁明成了程孝平家的常客，巡查建材质量、施工安全、配套功能等。

如今，程孝平最喜欢在院子里晒太阳，看着院子里的花花草草便觉心情舒畅。

不漏一户、不落一人。在农村危房改造工程实施中，曲阜市全力做好建档立卡户、低保户、特困户和贫困残疾人家庭等重点对象居住的危房改造工作，定期组织开展农村危房改造“回头看”和危房排查鉴定。

“在实际工作中发现，安全鉴定被评为B级的房屋也不是一点问题都没有。”李铁明说，有的房顶轻微漏雨，有的厕所只用半米高的石头作为遮挡……这类房屋虽然不存在安全隐患，但也影响了群众的居住舒适度。为了解决这类问题，曲阜市针对精准扶贫户实施了住房保障工程，由市财政统一出资，为精准扶贫户修缮房屋。这项暖心举措大大提振了他们生产、生活的精气神。

近年来，曲阜市已完成建档立卡贫困户等重点对象住房安全性鉴定6870户，农村危房改造1020户，实施住房保障工程1500户，让群众住上好房子，过上好日子。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 13 版）