北京扫墓点准备60万枝鲜花引导文明祭扫

清明祭扫服务接待日首个周末，北京市属殡葬服务机构20个扫墓点现场接待祭扫市民36163人，各扫墓点秩序正常平稳。市属殡葬服务机构已在20个扫墓点准备了60万枝鲜花，引导市民文明祭扫。

民政部门预计，今年参与祭扫活动的人数较去年将有大幅回升。在全市各扫墓点，上午不到8点，已经陆续有手捧鲜花的市民前来祭扫。昨天，全市67个规模较大的扫墓点网上预约及电话预约的祭扫人数为19269人。网上预约祭扫人数排前五位的公墓为：北京万佛华侨陵园、北京市八宝山人民公墓、门头沟区天山陵园、北京市太子峪陵园、大兴区天堂公墓。

按照疫情防控措施要求，今年清明现场祭扫实行分时限量预约，扫码核验入园。为避免因预约验证等造成车辆、人员拥堵，八宝山革命公墓正南门关闭，实行祭扫群众由八宝山殡仪馆西3门进、西4门出的单向出入措施。

在今年的清明祭扫服务接待中，八宝山革命公墓推出共享轮椅、共享雨伞等20余项便民措施，并针对老年人等特殊群体设立了绿色便捷通道。“来不了现场的市民，我们可以提供代祭服务。”八宝山革命公墓新闻发言人代雷表示，祭扫群众可通过网上或电话预约代为祭扫服务，按要求填写、留存相关信息，然后由公墓进行统计、分类和整理，统一安排工作人员进行免费清扫和擦拭墓碑，并免费为每个墓穴提供3枝菊花。

在八宝山人民公墓，工作人员在入口处设置了消毒毯，入园时，市民用健康宝扫码登记，显示“绿码”的方可入园祭扫，同时出示预约信息。为做好清明祭扫期间的疫情防控，人民公墓园区内每两个小时进行一次喷洒消毒。此外，公共卫生间、露天洗手池都配备了洗手液，方便市民使用。

八宝山人民公墓相关负责人介绍，清明期间祭扫继续实行预约入园的限流举措，祭扫服务接待日期间，公墓仍然采取西门进、西北门出的形式，避免人员拥堵。据介绍，为方便市民电话预约，人民公墓在原有两部预约电话的基础上，今年又新增加了两部预约电话。现场祭扫的市民还可以通过在线查询小程序“寒食号”，自助查询墓穴具体位置。

清明祭扫服务接待日首个周末，市属20个扫墓点累计接待祭扫人员36163人，车辆8992辆，完成代为祭扫49人次。从现场的情况来看，各扫墓点秩序正常平稳。

据了解，为倡导移风易俗，市属殡葬服务机构今年继续开展免费送鲜花、“鲜花换纸钱”活动。整个清明祭扫服务接待日期间，市属殡葬服务机构20个扫墓点准备了60万枝鲜花，引导市民文明祭扫。清明祭扫期间，各扫墓点工作人员将全部停休，为现场祭扫的市民提供便利。（记者 王琪鹏）