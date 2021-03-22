北京本周最高气温将冲上20℃

北风呼啸了一个周末，从今天开始，京城进入回暖通道，最高气温有望冲上20℃。感觉一瞬间要从冬天切换到春天了！

刚刚过去的这个周末，京城迎来了一级棒的好天气：PM2.5浓度低至个位数。市气象台表示，本周大部分时间天空是晴到多云，阳光、升温都安排上了，心心念念的蓝天也终于等到了！

气温方面也十分给力，预计从今天起气温回升，23日到25日气温将冲入二字头，达到20℃，颇有一丝初春的味道。预计本周白天最高气温预计在15℃至21℃左右，夜间最低气温预计在3℃至8℃，昼夜温差大，老人儿童等体弱易感人群调整着装要谨慎。

不过天气也有小插曲，就是24日有4级左右偏北风，26日有小雨。据已有气象资料分析，26日小雨来临，白天气温有所回落，大概在15℃，请及时关注临近预报，提前安排出行计划。

另外，近期花粉浓度整体呈上升趋势，以杨树、柏树花粉为主，易敏人群外出请加强健康防护。（记者 骆倩雯）