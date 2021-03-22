不能因接种疫苗放松防护

近期，陕西省报告新增1例新冠肺炎本土确诊病例。有媒体报道，患者是医院的检验师。公众关心，为何该名患者此前已接种过疫苗，却仍感染了新冠病毒？在3月21日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，疫苗的保护效力不是100%，有少部分或很小部分人群因个体原因等，即使全程接种疫苗也出现保护失败的情况，这一点在国外疫苗上市后也得到验证。

王华庆说，保护失败除个人原因外，也与接种疫苗后产生保护的时间不足、没有全程接种疫苗、接种疫苗时已经感染、疫苗的特性等因素有关，具体情况需要调查。王华庆强调，承担新冠肺炎病人治疗任务的医院，是病毒传播的高风险区域，医务人员在接种疫苗后并不能完全排除被感染的可能。这恰恰说明了优先为医务人员接种疫苗的重要性。同时，也提示普通群众，即使接种了新冠疫苗，也不能放松警惕。（记者张磊）