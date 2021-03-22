中东部大部地区气温将回升 台湾海峡和南海东北部有大风

据中央气象台网站消息，未来三天，除西南地区有弱降水外，全国大部分地区以晴到多云天气为主，大部地区气温将逐步回升。预计，受冷空气影响，22日白天至夜间，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、北部湾将有7～8级、阵风9级的偏北到东北风。中央气象台3月22日06时继续发布海上大风预报。

黑龙江吉林等地出现明显降雪 华北黄淮等地风力较大

昨日08时至今日06时，黑龙江中东部、吉林中东部、辽宁北部及西藏东部、川西高原北部等地出现降雪(雨)或雨夹雪，黑龙江双鸭山、佳木斯和吉林白山局地大雪(5～7毫米)。内蒙古中东部、东北地区中南部、华北、黄淮、江淮等地部分地区出现6～8级阵风。

今5时较昨5时，河南中南部、江苏、安徽北部、广东南部、福建东南部、海南岛北部等地部分地区出现6～10℃降温。今5时，气温0℃线位于甘肃南部、陕西南部至山西南部、河北北部一带。

中东部大部地区气温将回升

未来三天，除西南地区有弱降水外，全国大部分地区以晴到多云天气为主，大部地区气温将逐步回升。

台湾海峡和南海东北部有大风

预计，受冷空气影响，22日白天至夜间，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、北部湾将有7～8级、阵风9级的偏北到东北风。中央气象台3月22日06时继续发布海上大风预报。

未来三天具体预报

3月22日08时至23日08时，新疆南疆西部山区、西藏东南部和西部、川西高原南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆南疆西部山区的部分地区有中雪。西藏东南部、四川盆地南部、西南地区南部、海南岛等地部分地区有小雨，云南西南部局地有中雨。内蒙古东部部分地区有4～5级风，我国东南部和南部海域有6～8级风。

全国降水量预报图(3月22日08时-23日08时) 图片来源：中央气象台网站

3月23日08时至24日08时，内蒙古东北部、新疆南疆西部山区、西藏西部和南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆南疆西部山区的部分地区有中到大雪(5～9毫米)。江南大部、四川盆地东南部、贵州西北部、云南西部和东北部、广东大部、海南岛中部等地部分地区有小雨。内蒙古中东部部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月23日08时-24日08时) 图片来源：中央气象台网站

3月24日08时至25日08时，新疆北疆西部和南疆盆地南部、西藏北部和西部、青海西部和南部、内蒙古东部、黑龙江东南部、川西高原南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中雪。西藏东南部、甘肃东南部、四川盆地东部、贵州大部、湖南西部、云南东部和南部、广西西部、浙江东部等地部分地区有小雨。

全国降水量预报图(3月24日08时-25日08时) 图片来源：中央气象台网站