推动卫生应急踏上新征程

2021年是“十四五”开局之年，日前在北京举行的全国卫生应急工作会在总结2020年工作并分析当前形势的基础上提出，开局之年要以新冠肺炎疫情防控相关工作为重点，统筹做好卫生应急各项工作，保障人民群众生命安全和社会稳定。

建立绩效评价指标体系

新冠肺炎疫情是1918年大流感以来全球最严重的传染病大流行，也是百年不遇的突发公共卫生事件。过去一年，各级各地卫生应急人员经受住了严峻考验，宏观上统筹协调疫情防控各条线，中观上细化制定防控措施，微观上深入研究个案数据。

国家卫生健康委相关负责人表示，要对去年和今年年初发生的多起城市和农村聚集性疫情进行复盘和回顾，引导各地充实完善应急预案，有针对性地补短板。要研究提出评价各地聚集性疫情防控效果的指标体系和方法，引导各地做好防控工作。同时，以新冠肺炎疫情防控为切入点，研究建立对省级卫生应急工作进行绩效评价的指标体系和方法。评价要采用综合简约的客观量化指标，既揭示各省在全国所处的相对位置，也揭示自身进步的速度和幅度，评价结果每年向省政府提供。

“未来，当遇有较大聚集性疫情或有较大传播扩散的风险，可随时派出国家应急处置工作组，会同地方力量，力争在1个～2个潜伏期内控制疫情，努力降低和减少对经济社会发展的影响。”上述负责人说，今年，将组织各地开展不同场景下的应急处置演练，尽力缩短从常态到应急处置态的变轨切换时间，同时动态分析全球疫情态势，为国家实时优化调整防控战略和策略提供参考。

去年，我国北方和西部地区鼠疫疫源地鼠疫宿主活动较为活跃，内蒙古自治区、云南省连续发生4起人间鼠疫疫情。会议要求，2021年要保持鼠疫防控工作劲头不松、力度不减，同时做好人禽流感、埃博拉病毒病、中东呼吸综合征、尼帕等突发急性或输入性传染病防范和应对准备工作。要研究新发未知传染病的多点触发预警机制，从医疗机构的症状监测提早到在机关企事业单位建立因病缺勤缺工缺学信息报告制度。

下好应急处置“先手棋”

完善预案管理是卫生应急重要的“先手棋”。上述负责人表示，2021年将加强卫生应急预案管理，按照分类管理、分级负责的原则，组织修订《国家突发公共卫生事件应急预案》和《国家突发公共事件医疗救援应急预案》。

该负责人同时表示，要总结既往紧急医学救援实践经验，依据相关法律法规，修订完善自然灾害、事故灾难和社会安全事件的卫生应急预案，构建分层、分类、高效、实用的卫生应急预案体系，探索并推动卫生应急管理结构化、信息化和标准化。

会议强调，2021年，要强化突发公共卫生事件监测预警和风险评估。大力提升突发公共卫生事件综合监测能力，切实发挥医疗机构病例发现报告主阵地的作用，加强医疗、疾控机构疫情监测和报告管理。探索将监测防线前置到社区、企事业单位，加强社会各类单位和社区的主动监测报告，及时获取突发急性传染病和突发公共卫生事件相关线索，切实做好监测工作。健全突发公共卫生事件风险评估方法和制度，坚持日会商、月评估和年度汇报。一旦事件跨地区、跨省份，要及时向上级卫生健康部门报告，同时必须做好区域间的信息通报和联防联控。

“现在距离北京冬奥会举办仅有11个月。”上述负责人说，要完善北京冬奥会和冬残奥会新冠肺炎疫情防控总体方案，并提出赛时防疫工作方案和建议，加强北京、河北及周边省市的联防联控，确保赛前及赛时不发生输入性疫情。“环京周边省市要坚决落实不明原因发热、呼吸道症状患者的首诊负责制，可采取患者不动、专家动的方式，将诊疗问题解决在当地。”

促进卫生应急队伍转向“综合性”

各类卫生应急队伍是突发事件应对处置的拳头力量，据介绍，截至2020年，全国布局的四大类59支国家卫生应急队伍全部建成并有效运行，利用2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金，正在更新换代2015年以前建成的34支国家卫生应急队伍装备及车辆，加强56支国家卫生应急队伍培训演练、运维保障，并为23支国家紧急医学救援队配备移动生物安全二级实验室。

加强卫生应急队伍建设是推进卫生应急工作的有力抓手。据悉，2021年，将继续扩大卫生应急队伍的种类和规模，注重加强直辖市、计划单列市、省会城市以及枢纽城市的卫生应急队伍建设，切实提升大城市应对突发公共卫生事件的能力和辐射带动作用。以国家卫生应急队伍建设带动地方队伍建设，形成多层级、各类别卫生应急现场处置力量。促进卫生应急队伍功能由“单一化”向“综合性”发展。融合医疗、防控、检测、管理等多专业，打造可以独立处置突发事件的“作战单元”。加大日常队伍培训演练力度，开展形式多样、注重实效的平急结合演练，积极投入应用和实战。

上述负责人强调，“十四五”期间，将继续推进实施卫生应急“一体两翼”发展思路，丰富完善“一案三制”，紧紧围绕“突发公共卫生事件预防控制”和“突发事件紧急医学救援”两个重要职责使命，更好地发挥统筹协调、决策支撑、组织动员、综合管理作用，切实提升应对各类突发公共卫生事件的能力，加快形成与新阶段新征程和健康中国建设相适应，覆盖卫生应急管理全过程、全方位的卫生应急体系。（记者 张磊）