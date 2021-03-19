中东部将迎来大范围雨雪降温 西北地区有沙尘天气

据中央气象台网站消息，19日至21日，受较强冷空气影响，中东部大部地区将出现大风降温及雨雪天气。同时，中央气象台继续发布沙尘暴蓝色预警，西北地区仍有沙尘天气。

中东部地区将有大范围雨雪降温过程

19日至21日，受较强冷空气影响，中东部大部地区将出现大风降温及雨雪天气。其中，19日08时至21日08时，西北地区中东部、华北北部和西部、西南地区东部、江南中南部、华南大部等地普遍有4～8℃降温，局地可达10℃以上，西北地区中东部、内蒙古、华北等地部分地区有4～6级偏北风，阵风7～9级。中央气象台19日6时继续发布大风降温预报。

全国大风降温预报图(3月19日8时-21日8时)

19日至21日，西北地区东部、华北北部、东北地区中北部有小到中雪或雨夹雪，其中内蒙古中东部、黑龙江等地的部分地区有大到暴雪；华北中南部及其以南地区有小到中雨，局地大雨。

西北地区有沙尘天气

受冷空气大风影响，预计19日8时至20日8时，内蒙古西部、新疆东南部和南疆盆地、青海北部和东部、甘肃中北部、宁夏中北部、陕西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西北部、新疆南疆盆地等地的部分地区有沙尘暴。中央气象台19日6时继续发布沙尘暴蓝色预警。

未来三天具体预报

3月19日8时至20日8时，内蒙古中东部、华北北部、东北地区中部、西北地区东部、西藏东部等地有小到中雪或雨夹雪，内蒙古中东部局地大雪(5～9毫米)。东北地区南部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南北部和西部等地部分地区有小到中雨，其中，重庆东部、贵州东部等地部分地区有大雨(25～30毫米)。西北地区东部、内蒙古中西部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月19日8时-20日8时)

3月20日8时至21日8时，内蒙古中东部、东北地区大部、华北北部、西藏东部等地有小到中雪或雨夹雪，内蒙古东部、黑龙江北部等地部分地区有大雪或暴雪(10～15毫米)。江淮、江汉大部、江南、西南地区大部、华南大部等地部分地区有小雨，其中，西藏东南部、湖南中部、江西中北部、浙江中部、川西高原北部等地部分地区有中雨(10～18毫米)。西北地区东部、华北、内蒙中东部、黄淮等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月20日8时-21日8时)

3月21日8时至22日8时，黑龙江西北部、东北地区东部、西南地区北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，黑龙江东部等地部分地区有中到大雪(5～7毫米)。江南大部、西南地区东部和南部、华南大部等地部分地区有小雨。内蒙古中东部、华北、黄淮、东北地区等地部分地区有4～6级风。