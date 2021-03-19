北京将推行公积金“一个账户”管理

日前，据北京住房公积金管理中心介绍，北京将推行住房公积金统一数据平台，届时，北京区域范围内的住房公积金缴存人，无论其缴存账户在北京住房公积金管理中心还是在中央国家机关住房资金管理中心，都将实现“一个账户”管理，账户变更时可实现自动转移。

北京住房公积金管理中心归集执法处处长顾峰介绍，该平台上线后，国管与市管公积金账户将实现互联互通，缴存人的公积金提取事项信息也可合并入新账户，无需向新单位提供材料。此外，夫妻双方在分属国管和市管公积金账户的情况下，任意一方办理过购房公积金提取业务的，另一方在提取公积金时，也不用再提交购房相关材料。

此外，为进一步优化营商环境，2021年，北京住房公积金管理中心还将推动智能网点建设，计划在东城管理部、朝阳管理部、中关村管理部、门头沟管理部和北京住房公积金贷款中心5个网点建成自助业务系统，实现公积金相关服务事项自助办理。

在智能机器人处刷脸取号，在自助业务办理机办理各种业务，在全业务柜台“一窗通办”，在北京住房公积金管理中心通州管理部e通厅示范点，市民可体验到这些新鲜贴心的服务。北京住房公积金管理中心通州管理部副主任双亮介绍，智能机器人可实现政策互动、引导带路、智能取号等功能，自助业务机则可实现所有个人网上办理业务在机器上自助操作并打印所需业务单据。示范点自2020年8月31日运营以来，共服务客户14000余人，其中，自助业务机就被来访客户使用7000余次，客户平均等候时间在5分钟以内，实现了服务“零投诉”。

北京住房公积金管理中心相关负责人介绍，今年北京住房公积金管理中心将全力推广“网上办”“自助办”“指尖办”“智能办”，率先推动东城管理部、朝阳管理部、中关村管理部、门头沟管理部和北京住房公积金贷款中心5个网点的智慧服务建设，计划于今年10月建成自助业务系统。同时，进一步精简住房公积金服务流量，力争到今年年底实现八成以上政务服务事项“网上办”。北京住房公积金管理中心信息技术处处长王志军表示，借助自助业务系统建设，包括引入了电子签章相关的一些技术，包括人脸识别的一些技术，进一步优化了52个服务事项的流程，进一步减少要件，市民可采用菜单式的服务，可以自由自助去选择，同时业务大厅也准备配备业务指导员，可以指导帮助群众自助办理他所需要的业务，而不需要排队等待了。（记者 朱开云）