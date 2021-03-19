开启春花观赏季 北京市市属公园“花事”多

春光无限好，赏花正当时。记者昨日从北京市公园管理中心获悉，北京市属公园春花观赏季本周正式拉开帷幕。从3月中旬至5月下旬，10余种花卉观赏植物陆续绽放。其中，桃花、樱花、海棠、郁金香、牡丹是市属公园极具特色的春日“一园一品”，随着北京春色画卷的徐徐展开，公园里鸟语花香，即将呈现富有诗情画意的春游踏青景致。其中，玉渊潭公园将于本周六开启樱花鲁冰花联展。

北京市公园管理中心相关负责人介绍，按照疫情防控常态化要求，市属各公园和中国园林博物馆继续落实“限量、预约、错峰”等措施。为了让市民游客将春日里公园的美好记忆带回家，各市属公园在春花观赏季将持续上新“春日伴手礼”，打造沉浸式春游文化体验及服务。重点推荐的有：玉渊潭公园升级款樱花冰淇淋、景山公园牡丹冰箱贴、北京植物园桃花朵朵盲盒、陶然亭公园春花饼、中山公园花语系列真丝手帕等。

本周六，玉渊潭公园将开启2021年春季赏花文化活动暨樱花鲁冰花花卉联展。未来一个月随着气温上升，玉渊潭公园内近3000株樱花将次第开放，成为北方地区最大的樱花观赏园之一。今年，市民游客可以在园内观赏到我国原生种樱花——迎春樱和飞寒樱。其中，迎春樱将率先在樱花园“早樱报春”景区开放，为大家带来春的气息。飞寒樱则栽植于“樱珞花谷”景区，由福建山樱培育而成，其花朵为玫粉色，可以丰富园内早樱的色彩。

据玉渊潭公园副园长高捷介绍，为疏解“樱花园”核心赏花区的游客，公园持续扩大樱花种植范围，先后打造东湖北岸“千米樱堤”、东南部“玉渊春秋”、南部“樱珞花谷”、东北部“遐观园”以及西湖南岸“南山观樱”等景观，形成了“一园多点”的赏樱格局。高捷说，玉渊潭公园樱花观赏期预计将持续一个月左右。从4月下旬至6月，园内鲁冰花也将开放。

需要提醒市民游客的是，玉渊潭公园2021年春季赏花文化活动期间继续实行实名制预约购票入园，市民游客在微信搜索“畅游公园”，按提示操作预约未来7日内的门票。活动期间，全价票10元/人次,半价票5元/人次；五一小长假期间执行原票价，全价票2元/人次,半价票1元/人次；北京通养老助残卡活动期间正常使用。

购票成功的游客须携带本人购票身份证原件于预约日期、预约时段，从东门、南门、西南门、西门、北门直接刷身份证入园，购买半价优惠票的游客同时须携带本人有效优惠证件原件。根据往年同期游客量统计分析，双休日及清明假期上午的9时30分至11时，下点2时至3时30分是游客入园高峰时段，建议广大市民游客错时、错峰出行。同时，为保障大客流入园秩序，公园西门停车场暂时关闭，市民游客应提前做好出行规划。（记者 王斌）