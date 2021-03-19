社区宣传及时到位 老人放心接种疫苗

“整个接种流程顺畅、有序，特别好！打完疫苗，我以后出门、坐公交心里都踏实多了！”昨日下午3点左右，在位于东城区干面胡同41号的建国门街道体育中心疫苗接种点，66岁的胡秀兰和68岁的爱人赵德贵一起完成了第一针新冠疫苗的接种，成为辖区1000多名接种新冠疫苗的60岁以上居民中的一员。

“我们一直惦记着打疫苗。前不久社区宣传说60岁以上的老人也可以打疫苗了，我们上午征得医院专家同意后，下午就来了。”家住外交部街社区的胡秀兰告诉北京青年报记者，她所在的社区里已经有不少60岁以上的居民都接种了疫苗。

北青报记者了解到，当天胡秀兰和老伴儿通过“声智健康”小程序提前预约登记，在保安人员的引导下在入口处验证、测温，进入排队等候区等候。在问诊咨询区，医生耐心提示并询问了他们的身体健康状况，向他们告知了疫苗接种须知。随后，他们来到疫苗接种区接种了疫苗，在留观区留观30分钟后便完成了第一针剂的接种，全程有工作人员在旁，各个环节均有引导员指导。

“接种点每天上午8:30-11:30、下午1:30-4:30为辖区居民群众及单位工作人员提供接种服务。随着接种人员数量增长、群体扩大，我们还会不断增强接种能力，创新接种方式，提供更加人性化的特色便民服务，全力保障接种点的接种工作顺利进行。”建国门街道办事处副主任、干面胡同41号接种点具体负责人杨文栋介绍，建国门街道自新冠疫苗接种工作开展以来，逐楼、逐户、逐人进行宣传登记，利用微信、微博等官方账号普及新冠疫苗接种知识、发布接种点政策安排和预约登记方式等重要信息，全面推行疫苗接种承诺公示制度，不断扩大宣传覆盖面，提升群众知晓率，全力以赴确保辖区人员应接尽接。

北青报记者了解到，截至3月17日，东城区已累计完成新冠疫苗两针剂接种68.8万剂次。其中，已接种60岁以上居民2.54万人，接种居民身体状况良好，无不良反应。（记者 武文娟）