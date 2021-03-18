广东推行摩托车电动自行车户籍化管理和带牌销售

日前，广东制定了《系统防范化解道路交通安全风险工作方案》（简称《工作方案》），提出要全链条、系统化解决道路交通安全问题，实现“三个持续减少、一个坚决防止”的目标——道路交通事故起数、死亡人数和较大道路交通事故持续减少，坚决防止重特大道路交通事故，全力打赢系统防范化解道路交通安全风险攻坚战。

《工作方案》围绕“人、车、路、企、救”的18项突出风险，提出了55条防范措施。系统防范化解道路交通安全风险工作要在2021年底前完成。

智能化手段纠正不安全驾驶行为

道路交通涉及点多、线长、面广，是各类风险聚集的重点领域之一。驾驶人的交通违法行为特别是未按规定让行、酒驾醉驾、未保持安全车距、违法变更车道、违法超车等交通违法行为是造成交通事故的最直接原因。对此，《工作方案》提出要利用智能化手段，及时预警、纠正不安全驾驶行为；开展“一盔一带”安全守护行动，深化交通安全宣传“八进”和交通安全宣讲“百千万”，常态化开展“五大曝光行动”等10项措施，提高全民交通安全素质。

重型货车、小型客车、摩托车和电动自行车则是近几年交通事故的主要车型。《工作方案》要求对“两客一危一重货”重点车辆进行实时监控、智能预警，推行危运从业人员“安全码”和旅行社用车“五不租”，落实网约车平台公司承运人主体责任；同时还明确将打击非法改装“百吨王”，清理“黑校车”，推行摩托车电动自行车户籍化管理和“带牌销售”等28项措施，提升道路交通安全水平。

对重点车辆驾驶人实行精准监管

从近些年道路交通事故情况来看，城市道路和农村道路占了交通事故的大部分，高速公路和国省道占了较大交通事故的大部分。《工作方案》提出县乡道与国省道平交路口“一清一灯一带”、“两站两员”实体化运作、全面整治在役公路隐患、实行施工路段“路长制”等10项措施，提升公路通行保障能力。

从多年的事故教训来看，营运车辆及其驾驶人的种种不安全行为和不安全状态，主要是运输企业疏于管理造成的，归根到底就是违法成本低。《方案》提出借助科技信息化手段，在数字政府框架下建立省市县三级道路运输车辆智能监控平台，对“两客一危一重货”重点车辆、驾驶人、运输企业及路段开展“画像”，并将“画像”信息与周边省份共享，实现精准监管、联防联控，倒逼运输企业落实责任。

值得关注的是，在应急救援这最后一道防线上，《方案》提出要建立“四位一体”应急救援联动机制，打通院前救治、院中急救的“绿色通道”。

目前，广东成立了省系统防范化解道路交通安全风险工作领导小组，并在省应急管理厅设置省工作专班，省道路交通安全工作联席会议办公室全力配合抓好实施。（记者 付怡 通讯员粤应宣）