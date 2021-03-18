郑州全方位干预健康影响因素

记者日前从河南省郑州市卫生健康委获悉，该市全方位干预健康影响因素，全市居民健康素养水平达30.16%，提前超额完成2022年国家和省定目标。

郑州市从健康知识普及、健康管理，到合理膳食、控烟，再到爱国卫生、健康环境促进，进一步延伸健康触角。据了解，该市120家单位已建成健康小屋；建立居民电子健康档案816.2万份；建立三级健康机构227家；建成无烟单位2345个，学校、医院实现全覆盖。

该市组建专家库、讲师团开展健康巡讲活动，举办健康科普能力大赛，推出郑州平台健康教育专栏，编辑出版《城乡居民健康素养读本》《郑州市民健康手册》，持续办好郑州健康大讲堂健康品牌，举办“健康郑州行动”知识竞赛；加强健康教育公益广告展播，打造健康教育公园、一条街等亮点阵地，开展“健康义诊、健康教育”志愿服务活动等，加强“12320”卫生健康热线建设。（记者 李季）