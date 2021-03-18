吉林：基层医卫管理“一网通”

记者近日从吉林省卫生健康委获悉，该省已建成全省基层医疗卫生管理信息系统，覆盖省、市、县三级卫生健康行政部门、759家乡镇卫生院、237家社区卫生服务中心、8733家村卫生室，服务于医疗服务、公共卫生、家庭医生、综合管理、业务监管等环节，实现了基层医疗卫生信息化全业务的互联互通、资源共享、分工协作和高效统一。

据介绍，该省针对数出多源、重复录入的痛点问题，省级统筹，跨部门完成省医保及9个市（州）医保接口对接、省药招平台数据对接。部门内完成跨系统数据对接，包含国家中医馆系统、省妇幼系统、省全员人口系统、省流动人口系统等系统，以及省招采健康一体机、省电子居民健康卡数据与接口对接。融合基层业务，打破应用“孤岛”，实现信息互联互通，为基层减负增效。实现居民全生命周期健康信息的整合共享，包含省域内跨地区转档、建档基本信息调取、医疗服务调阅健康档案信息、基本医疗服务记录自动进入健康档案及慢病随访提醒等。

该省以基层卫生重点业务作为信息系统的支点，建成全省家庭医生签约服务App（吉林家医）。统一服务规范，通过吉林家医App（医护版）为家庭医生团队提供一站式应用，通过“吉林家庭医生”微信小程序方便基层医生工作。统筹建设全省健康扶贫App（掌控扶贫），实现吉林省健康扶贫“排查见底”“整改清零”“巩固提升”三联动工作的有效落实。家庭医生团队通过吉林家医App扶贫专项模块有效推进健康扶贫任务落实，省、市、县三级卫生健康行政部门责任人员通过掌控扶贫App进行督导暗访、实时监管调度。

新冠肺炎疫情发生后，该省依托全省基层信息系统，增加功能模块，迅速部署开发疫情调度与监测软件，有效加强了基层预检分诊管理和居家隔离医学观察工作，与全省3万余基层医疗卫生信息化用户快速建立连接，通过信息化“多跑路”为抗疫赢取宝贵时间。在疫情防控阶段，通过微信小程序实现核酸检测个人信息填报及检测结果在线查询，全程通过扫码实现个人信息提取、样本采集、装箱、送检等，极大缩短了检测时间。（记者 杨萍 通讯员姜拥华）