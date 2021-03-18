安徽卫生健康工作坚持“三个优先”

近日，安徽省举行省委理论学习中心组学习会暨全省领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神集中培训班。会上，安徽省卫生健康委党组书记刘同柱表示，安徽省卫生健康系统贯彻落实十九届五中全会精神，关键是提高政治站位，做到“三个优先”。

刘同柱说，要从国家安全、社会发展的高度，优先抓好公共卫生体系建设。积极推进“大疾控”改革，实施好疾病预防控制、重大疫情救治、公共卫生应急管理“三大体系”建设。要从人民至上、生命至上的高度，优先构筑人民健康坚固防线。聚焦满足人民群众多层次、多样化健康需求，持续深化医疗服务供给侧结构性改革，实施医疗卫生资源补短板、县级医院综合能力提升和基层医疗卫生机构标准化建设“三大工程”，实施中医药传承创新发展“十大专项行动”，抢抓长三角一体化高质量发展战略机遇，加快推进区域医疗中心建设，着力构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系。要从“两个维护”、从严治党的高度，优先净化卫生健康行业作风。推进全面从严治党向基层一线、群众身边延伸，以“零容忍”的态度开展规范医疗机构诊疗行为、进一步改善医疗服务、强化行业综合监管“三大行动”，切实增强群众看病就医满意度和获得感。（记者 姚常房）