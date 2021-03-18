国家卫健委：加快健全药品供应保障制度

近日，国家卫生健康委召开2021年全国卫生健康药政工作会议。国家卫生健康委副主任曾益新提出，要以加快健全药品供应保障制度为主线，以落实《基本医疗卫生与健康促进法》《药品管理法》和国家基本药物制度、短缺药品保供稳价等为重点，扎实做好药政工作。

曾益新表示，要全力推动基本药物制度落地落实，抓好基本药物优先配备使用，加强基本药物制度评估宣传，优化调整国家基本药物目录。扎实做好短缺药品保供稳价工作，提升监测预警能力，完善会商联动机制，做好短缺药品清单管理，分类施策积极应对。做好国家组织集中采购中选药品临床配备使用工作。全面加快药品使用监测建设，推进监测平台、网络联通和制度化建设，加强监测信息数据的分析应用。稳步开展药品临床综合评价，促进药学服务高质量发展，深化药物政策研究。

国家卫生健康委药政司司长于竞进主持会议，河北、江苏、山东、湖北等8个地方的代表做交流发言。（记者 刘志勇）