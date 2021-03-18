北京今天雨雾交织或扰早高峰 夜间仍有轻微浮尘

今天(3月18日)早晨，北京出现降雨，预计白天依然阴有小雨，并伴有轻雾天气。早高峰时段雨雾交织，或对交通出行造成影响，公众需注意合理安排出行时间。此外，今天夜间，预计仍有轻微浮尘“在线”。

昨天，北京仍受沙尘天气困扰，不少地区陷严重污染。不光如此，午后，城区、西部和南部地区还有弱降水现身，今晨降雨趋于明显。据北京市气象台监测数据显示，昨日12时至今日06时，全市平均降雨量1.9毫米，城区平均雨量3.2毫米，西南部3.2毫米，西北部2.5毫米，东南部0.8毫米，东北部0.1毫米，城区最大降雨出现在丰台云岗，达6.1毫米，全市最大降雨量在房山蒲洼，为12.5毫米。

今天，北京仍会有浮尘天气“在线”，但强度会逐渐减弱，能见度转好。根据北京市气象台今晨6时发布的预报，今天白天阴有小雨转多云，早晨至上午有轻雾，北转南风2~3级，最高气温10℃；夜间多云，有轻微浮尘，南转北风1~2级，最低气温2℃。

值得一提的是，明天下午到夜间，预计雨水还会再度“上线”，入夜后能见度不佳，路面湿滑，司乘人员需注意减速慢行。

此外，气象部门还提醒，浮尘天气来袭时请关闭门窗，老人儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人群，尽量减少室外活动，人员外出时佩戴口罩纱巾等防尘用品。部分地区降雨时因伴有浮尘，可能会产生泥雨，请注意做好相应防范。能见度较差，公众出行需注意交通安全。