国家卫健委：3月17日新增新冠肺炎确诊病例6例 均为境外输入病例

人民网北京3月18日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，均为境外输入病例（天津3例，上海2例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者232人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例168例（无重症病例），现有疑似病例6例。累计确诊病例5169例，累计治愈出院病例5001例，无死亡病例。

截至3月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例169例（无重症病例），累计治愈出院病例85267例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90072例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者984416人，尚在医学观察的密切接触者4130人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者261例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12378例。其中，香港特别行政区11340例（出院10809例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区990例（出院956例，死亡10例）。