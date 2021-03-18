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河南推进医疗预约服务精准化

2021年03月18日08:16 来源：人民网－人民日报

　　预约服务精准化、支付方式多样化、门诊取药便捷化、远程医疗常态化、病案复印便民化……日前，记者从河南省卫健委获悉：为推动各项便民、惠民医疗服务措施落地见效，增强群众看病就医获得感，河南省印发《河南省提升医疗服务十大举措（2021年版）》。

　　在预约服务精准化方面，河南明确提出目标，二级以上医疗机构落实预约诊疗制度，大力推行分时段和中长期预约诊疗和医技检查集中预约。2021年底，二级以上医疗机构实现分时段预约精准到1小时。有条件的医院逐步完善住院床位、日间手术预约服务等。

　　具体措施包括提供以“河南省预约挂号平台”为主，涵盖医疗机构网站、微信公众号、电话、自助设备等多途径的预约方式；建立院内多途径预约挂号号源统筹协调机制，根据患者就诊量变化，动态调整门诊开放号源量；建立医技检查智能化集中预约平台，提供网站、手机、自助机、诊间等预约方式；持续优化预约诊疗服务流程，开展分时段预约，统筹安排各类检查，多个检查项目尽可能一次性完成，减少重复排队的情况；加大预约诊疗服务宣传力度，提升群众知晓率；建立健全医患双方的诚信预约制度，加强退号与爽约管理。（记者 朱佩娴）

　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 13 版）

(责编：董童、孙红丽)



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